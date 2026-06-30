Ce trebuie să știi despre călătoria cu avionul atunci când copilul este răcit

Ce trebuie să știi despre călătoria cu avionul atunci când copilul este răcit | Sursa foto - Medicover

Vacanțele și cãlãtoriile cu avionul sunt planificate din timp, însă nu este neobișnuit ca înainte de plecare copilul să răcească. Deși o răceală ușoară nu înseamnă neapărat că zborul trebuie amânat, congestia nazală poate îngreuna adaptarea la schimbările de presiune din timpul decolării și aterizării, provocând dureri de urechi și crescând riscul unor complicații precum otita sau sinuzita.

Cum reduci disconfortul în timpul zborului

Specialiștii Medicover recomandă curățarea nasului cu ser fiziologic sau apă de mare înainte de decolare și aterizare și menținerea unei hidratări corespunzătoare pe durata zborului.

Sugarii pot fi alăptați sau hrăniți cu biberonul în timpul decolării și aterizării, iar copiii mai mari pot bea apă în înghițituri mici, pot mesteca gumă sau suge o bomboană, dacă vârsta permite. În cazul copiilor cu antecedente de otite, polipi sau alte afecțiuni ORL, un tratament decongestionant poate fi recomandat doar de medic.

Când este necesar un consult medical

Este recomandat un consult înainte de călătorie dacă cel mic are febră mare, dureri puternice de urechi, secreții auriculare, dificultăți de respirație, simptome severe de sinuzită sau a fost diagnosticat recent cu otită. După zbor, consultați medicul dacă durerea de ureche persistă, apare scăderea auzului, febra, secreția din ureche sau simptomele răcelii se agravează.

Pediatrie la Medicover

Consultațiile de pediatrie sunt disponibile în Clinica Pediatrie Medicover Victoria și Spitalul Medicover Bãneasa (Maternitatea Medicover )din București, precum și în clinicile Medicover din Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Timișoara.

Pentru urgențele pediatrice din București, părinții se pot adresa Camerei de Gardă de Pediatrie din cadrul Spitalului Medicover Băneasa (Maternitatea Medicover).

Mai multe detalii despre serviciile de pediatrie sunt disponibile aici: https://www.medicover.ro/medici/pediatrie,s,s

Articol susținut de Medicover