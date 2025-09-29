Ce urmează pentru România după alegerile din Republica Moldova? O analiză a rezultatelor și a viitorului, într-o ediție specială a HotSpot, de la ora 9.00

Partidul Acțiune și Solidaritate, al președintei Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova cu aproape 50% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare ale votului de duminică. Analistul politic Ion Tăbârţă, director al Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova, şi jurnaliştii Mihail Sirkeli (din Comrat, Găgăuzia), Gabriel Bejan (corespondent HotNews la Chişinău), şi Oxana Bodnar (corespondent HotNews la Istanbul) analizează scrutinul care confirmă direcția pro-europeană a Republicii Moldova și explică raportul de forțe PAS–opoziție, luni, de la ora 9:00, într-o ediţie specială a podcastului HotSpot.

Este pentru prima oară în istoria Republicii Moldova când un partid câştigă de două ori la rând alegerile, într-un scrutin cu miză geopolitică importantă: UE vs. influență rusă.

După alegerile de duminică, Partidul Acţiune şi Solidaritate a câştigat clar alegerile cu aprope 50% din voturi în numărătoarea preliminară, în timp ce opoziţia pro-rusă, Blocul Patriotic, a obţinut mai puţin de 25%. Prezenţa la vot a trecut de 50%, cu o diaspora mobilizată, de unde au venit peste 250.000 de voturi.

Harta votului arată un Chişinău galben, unde PAS a obţinut peste 50% din voturi, și o Găgăuzie aliniată opoziției. În acest tablou, partidul susţinut de preşedinta Maia Sandu ar putea face majoritate de unul singur.

Cu un mandat reînoit pentru parcursul european şi o opoziţie rusă vocală, dar aflată în scădere de popularitate, PAS intră într-o legislatură care îi oferă șansa de a accelera reformele interne. Dar succesul electoral nu garantează și ușurința guvernării, care trebuie să facă faţă presiunilor sociale și atacurilor de dezinformare susținute dinspre est.

Ce înseamnă aritmetica noii puteri pentru integrarea în UE şi cum va folosi Maia Sandu acest nou mandat politic? Își va permite PAS să guverneze singur, asumând întreaga responsabilitate, sau va căuta formule de sprijin punctual? Răspunsul va defini nu doar stabilitatea internă a Republicii Moldova, ci și credibilitatea sa pe drumul european.

Analizăm rezultatul votului într-o ediţie specială a podcastului HotSpot de la HotNews.ro, luni, de la ora 09:00, alături de analistul politic Ion Tăbârţă, director al Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova, şi jurnaliştii Mihail Sirkeli (din Comrat, Găgăuzia), Gabriel Bejan (corespondent HotNews la Chişinău), şi Oxana Bodnar (corespondent HotNews la Istanbul).

Ion Tăbârță este analist politic din Republica Moldova, specializat pe teme de securitate, politică externă și relația cu NATO și Uniunea Europeană. A vorbit constant despre riscurile interferenței ruseşti în procesele electorale și despre vulnerabilitățile de securitate ale Chișinăului. În spațiul public, este una dintre vocile care explică legătura dintre orientarea europeană a Moldovei și transformările necesare în domeniul justiției și al apărării.

Mihail Sirkeli este jurnalist din Comrat și editor la Nokta.md. Este implicat și în organizația Piligrim-Demo, unde are funcția de director executiv. La ultimele scrutine, a relatat despre mobilizarea alegătorilor și despre sprijinul constant al regiunii pentru partidele proruse.

Gabriel Bejan este senior editor HotNews.ro și se află la Chișinău pentru a relata publicului despre alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Oxana Bodnar este reporter HotNews.ro şi se află la Istanbul pentru a documenta votul diasporei moldovenești.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, e difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube şi pe Facebook.