„Cea mai bună recoltă din ultimii ani”. Unul dintre cei mai mari producători de fructe din țară exultă în fața cireșelor din acest an

Reprezentanții Domeniilor Otrov, unul dintre cei mai mari producători din sud-estul țării, se așteaptă la o producție peste media ultimilor ani, pe fondul condițiilor meteorologice favorabile.

Potrivit estimărilor companiei, producția din acest an va depăși 500 de tone de cireșe, obținute de pe cele 50 de hectare de livadă cultivate cu mai multe soiuri apreciate pe piața românească.

„Este cel mai bun an din ultimii trei ani atât ca producție, cât și ca calitate. Condițiile meteorologice au fost favorabile, iar rezultatul se vede în uniformitatea fructelor, în aspectul comercial și în dimensiunile pe care le obținem în acest sezon”, a declarat Velcia Onuț, inginer responsabil de livezile Domeniile Ostrov, potrivit unui comunicat de presă al fermei.

În livezile de pe Domeniile Ostrov sunt cultivate mai multe soiuri de cireș, printre care Van, Stella, Tragana, Regina și Kordia. Soiul Van ocupă aproximativ 10 hectare și este apreciat pentru fructele sale de dimensiuni mari și pentru productivitatea ridicată, precizează compania.

Potrivit sursei citate, majoritatea cireșelor recoltate în acest an au un calibru de 22-24 mm. Aproximativ 20% din producție se încadrează în categoria 26-28 mm, iar circa 10% dintre fructe depășesc calibrul de 28 mm, segment considerat premium pe piața de retail.

Compania precizează că recolta se face exclusiv manual și implică circa 140 de persoane. În medie, un culegător recoltează între 80 și 100 de kilograme de cireșe pe zi. Recoltarea ar urma să se încheie în jurul datei de 5 iulie.