Cea mai cunoscută stradă de cumpărături din Londra devine pietonală din 26 octombrie: „Viziunea mea prinde viață”

Anumite porțiuni ale străzii Oxford Street vor fi transformate în zone pietonale începând cu 26 octombrie, a anunțat primarul Londrei, Sadiq Khan, citat de BBC.

Autobuzele, taxiurile, bicicletele și alte vehicule vor avea accesul interzis pe tronsonul de drum cu o lungime de aproape un kilometru, între Orchard Street și Great Portland Street.

„Datorită sprijinului puternic din partea londonezilor și a companiilor, sunt încântat să văd cum viziunea mea îndrăzneață pentru Oxford Street prinde cu adevărat viață luna viitoare, când vom începe să eliminăm traficul, chiar la timp pentru perioada aglomerată a cumpărăturilor de Crăciun”, a declarat Khan.

Consiliul local din Westminster (zona în care se află strada) a afirmat că există încă o „listă lungă de întrebări fără răspuns cu privire la modul în care va funcționa această măsură” și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la devierea traficului către străzile mici din apropiere.

Transformarea străzii Oxford în zonă pietonală a fost subiect de promisiune din partea mai multor primari, dar și a stârnit controverse între aceștia și consiliul local din Westminster.