Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată într-un sat polonez care are mai puţin de 150 de locuitori

O statuie uriaşă a Fecioarei Maria, considerată a fi cea mai înaltă din Europa, a fost inaugurată sâmbătă într-un mic sat din Polonia, în prezenţa legendarului lider anticomunist Lech Walesa.

Sute de oameni au participat la sfinţirea monumentului, care se înalţă la 55,6 metri deasupra localităţii Konotopie din centrul Poloniei, unde locuiesc mai puţin de 150 de persoane, relatează News.ro citând agenția Associated Press.

În timp ce elicopterele împrăştiau trandafiri roşii în miniatură peste mulţime, preoţii îmbrăcaţi în veşminte albe oficiau liturghia, iar renumitul ansamblu folcloric Mazowsze cânta şi dansa pe ritmurile muzicii tradiţionale poloneze.

Statuia din Polonia este mai înaltă – deşi amplasată într-un loc mai puţin spectaculos – decât statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, care măsoară aproximativ 38 de metri, inclusiv soclul. Înălţimea sa include un soclu în formă de coroană de 15 metri.