Cea mai mare companie aeriană din Europa a pregătit un plan de prime de 150 de milioane de euro pentru șeful său

Michael O'Leary, CEO-ul Ryanair, a ținut pe 21 ianuarie o conferință de presă doar pentru a-l ironiza pe Elon Musk, FOTO: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, și-a prelungit contractul până în 2032 în cadrul unui acord care include o schemă de prime ce i-ar putea aduce irlandezului în vârstă de 65 de ani peste 150 de milioane de euro, transmite Reuters.

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, a anunțat vineri că a ajuns la un nou acord cu O’Leary.

Cunoscut pentru excentricitățile și declarațiile sale contondente, O’Leary a fost figura dominantă a companiei aeriene low-cost de când a preluat funcția de director general în 1994, transformând-o dintr-un mic transportator regional într-un gigant al transportului aerian.

Cu condiția ca O’Leary să rămână în cadrul grupului până în aprilie 2032, acesta va primi opțiunea de a cumpăra 10 milioane de acțiuni la prețul de 26,70 euro pe acțiune dacă profitul anual va ajunge la 4 miliarde de euro sau dacă prețul acțiunilor va depăși 42 de euro timp de 28 de zile consecutive.

Acțiunile Ryanair se tranzacționează în prezent la aproximativ 25 de euro.

„Atingerea acestor obiective foarte ambițioase ar crea o valoare suplimentară semnificativă pentru toți acționarii Ryanair”, a transmis compania într-un comunicat.

Șeful Ryanair a dus compania la profituri record

Luna trecută, Ryanair a raportat un profit record după plata impozitelor, de 2,26 miliarde de euro, pentru întregul exercițiu financiar precedent.

Întrebat luna trecută de un analist dacă această prelungire a contractului va fi ultima, O’Leary nu a răspuns direct.

O schemă anterioară de opțiuni pe acțiuni urmează să îi aducă până la 100 de milioane de euro, după ce Ryanair a atins ținta privind prețul acțiunilor stabilită în contractul său precedent. O’Leary a declarat că această recompensă reprezintă o investiție avantajoasă în comparație cu salariile vedetelor din fotbal. În acest sens, el s-a comparat cu fotbalistul francez Kylian Mbappé.

Compania aeriană a precizat că remunerația lui O’Leary, formată dintr-un „salariu anual modest și un bonus anual plafonat”, va fi supusă aprobării acționarilor la adunarea generală anuală din luna septembrie.