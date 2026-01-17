„Un idiot absolut”. Contre dure între Elon Musk și șeful Ryanair pe tema costului Wi-Fi Starlink în avioane

Miliardarul Elon Musk l-a numit vineri pe CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, un „idiot absolut” care ar trebui concediat, escaladând o dispută publică care a început după ce șeful companiei aeriene a exclus instalarea serviciului de internet Starlink al lui Musk pe avioanele Ryanair, relatează Reuters.

Miercuri, O’Leary a respins ideea de a echipa oricare dintre cele peste 600 de avioane ale Ryanair cu Starlink-ul lui Musk, invocând impactul costurilor suplimentare de combustibil cauzate de antenă și estimând că serviciul ar costa companiile aeriene până la 250 de milioane de dolari pe an.

Musk a răspuns pe platforma sa de socializare X, afirmând că O’Leary este „dezinformat” și susținând că Ryanair nu știe cum să măsoare impactul echipamentelor Starlink asupra consumului de combustibil.

Vorbind ulterior într-un interviu la postul de radio irlandez Newstalk, O’Leary a spus că Musk nu știe „absolut nimic” despre aviație, numindu-l pe miliardarul american un „idiot” și descriind X ca fiind o „hazna”.

Elon Musk, a cărui companie SpaceX operează serviciul de internet prin satelit Starlink, a ripostat vineri.

„CEO-ul Ryanair este un idiot desăvârșit. Concediați-l”, a postat Musk pe X. Când un urmăritor a sugerat că Musk ar trebui să cumpere Ryanair și să-l concedieze el însuși pe O’Leary, Musk a răspuns: „Bună idee.”

Companiile aeriene au devenit o bază de clienți din ce în ce mai importantă pentru Starlink, o rețea alimentată de mii de sateliți plasați pe orbita joasă a Pământului, care își propune să ofere un serviciu Wi-Fi mai rapid și mai fiabil în timpul zborului.

Peste 20 de companii aeriene, printre care United Airlines, Qatar Airways și Lufthansa, implementează acest serviciu pe flotele lor.

Deși termenii financiari nu au fost făcuți publici, analiștii consideră Starlink un produs premium, atractiv în primul rând pentru companiile aeriene care operează zboruri lungi și oferă servicii complete.

Compania irlandeză low-cost Ryanair este cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul anual de pasageri. Michael O’Leary este directorul executiv al Ryanair din 1994.