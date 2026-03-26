Cea mai mare economie a Europei limitează creșterea prețurilor la carburanți

Prețurile la carburanți afișate de o benzinărie din Germania pe 22 martie 2026, FOTO: Thomas Warnack / AFP / Profimedia

Camera inferioară a parlamentului german a aprobat joi primele măsuri menite să limiteze creșterea accelerată a prețurilor la carburanți în cea mai mare economie a Europei, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la o creștere puternică a costurilor la pompă, anunță Reuters.

Potrivit legislației, benzinăriilor li se va permite să majoreze prețurile doar o dată pe zi, la ora 12:00, în timp ce reduceri vor putea fi făcute în orice moment. Încălcările ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 100.000 de euro.

Proiectul de lege înăsprește, de asemenea, regulile antitrust, în încercarea de a crește transparența în stabilirea prețurilor la combustibili. Măsuri suplimentare sunt deja în discuție în cadrul coaliției de guvernare conduse de cancelarul Friedrich Merz, formată din conservatori și social-democrați.

Prețuri ale combustibililor de peste 2 euro pe litru au devenit din ce în ce mai frecvente în Germania de la sfârșitul lunii februarie, în urma atacurilor Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului și a loviturilor de represalii ale Iranului asupra statelor din Golf.

Economiștii estimează acum că inflația în Germania va fi anul acesta mai apropiată de 3% decât de nivelul de 2% prognozat anterior.

Guvernul german, care gestionează cea mai mare economie din Europa, a aprobat pachetul legislativ la jumătatea lunii martie, iar acesta urmează să intre în vigoare la începutul lunii aprilie. Măsurile vor fi revizuite după un an.