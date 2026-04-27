„Cea mai mare ucidere în masă a unui inamic din istoria omenirii are loc în încăperea asta”. Avertisment de la vârful armatei ucrainene

Forțele ucrainene de drone au ordin să ucidă peste 30.000 de militari ruși pe lună, iar oficialii spun pentru BBC că această țintă a fost atinsă patru luni la rând.

Ucraina și-a intensificat atacurile lansate adânc în teritoriul Rusiei, vizând în special instalațiile petroliere.

Într-un interviu acordat BBC, comandantul forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, a avertizat că astfel de atacuri se vor intensifica și a afirmat că dronele sale împiedică, de asemenea, înaintarea Rusiei de-a lungul liniei frontului, omorând un număr record de soldați.

Președintele Volodimir Zelenski a spus că aceste lovituri sunt „foarte dureroase” pentru Moscova, provocând pierderi „critice” de zeci de miliarde de dolari în sectorul energetic Rusiei, în ciuda recentei creșteri a prețurilor la petrol.

Strategia lui Brovdi nu se bazează doar pe atacuri de la distanță.

El a vorbit despre o altă prioritate: reducerea avantajului Rusiei în ceea ce privește efectivele militare.

„30% din toate atacurile cu drone trebuie să vizeze personalul militar”

Problema a devenit acută pentru Ucraina, care nu reușește să mobilizeze suficienți oameni pentru front: „Cei care au vrut să lupte, luptă deja”, recunoaște comandantul.

Așadar, echipajele sale au ordin direct să ucidă în fiecare lună mai mulți soldați decât poate recruta Rusia. Adică peste 30.000 de oameni pe lună.

„30% din toate atacurile cu drone trebuie să vizeze personalul militar”, a spus Brovdi. „Da, poți să-i spui plan de ucidere, și în acest moment îl depășim”, a adăugat militarul.

El spune că și-au atins ținta timp de patru luni la rând.

„Cel mai mare masacru al unui inamic din istoria omenirii are loc chiar în această încăpere”, a spus el pentru BBC, arătând la ecranele din camera de comandă.

Brovdi nu își face iluzii că dronele vor permite Kievului să lanseze contra-ofensive.

„Avem o armă eficientă: nu aceea de a duce un război ofensiv, ci de a împiedica inamicul să avanseze efectiv pe teritoriul nostru”, a spus el.

Prin urmare, militarul spune că vizează acum moralul rușilor.

El speră că un număr mare de victime, combinat cu incendiile uriașe care ard la instalații situate adânc dincolo de graniță, poate crea „o anumită agitație” în Rusia.