„Cea mai scumpă sărbătoare din istoria recentă”. Economist: Alimentele se scumpesc cu până la 10%

Alimentele se vor scumpi cu 8-10% în perioada următoare, pe fondul creșterii costurilor la carburanți și energie, spune economistul Adrian Negrescu. Acesta avertizează că Paștele din acest an va fi „cea mai scumpă sărbătoare raportată la venituri”.

„Urmează luna patimilor financiare pentru români, în condiţiile în care aceste scumpiri semnificative generate de creşterea preţului la benzină, la motorină, dar probabil şi la gaze, vor impacta semnificativ pregătirile pentru Paşte”, a declarat Adrian Negrescu duminică, la Antena 3 CNN.

„Probabil va fi cea mai scumpă Sărbătoare raportată la venituri din istoria recentă. Probabil românii vor alerga după promoţii”, a adăugat economistul.

Negrescu spune că majorarea costurilor de transport se va reflecta în prețurile produselor.

„De ce? Pentru că toate costurile astea de transport, cu camioanele, cu TIR-urile, toate acestea impactează semnificativ ceea ce producem noi, în ţară, nu ce importăm. O creştere de preţuri de 8-10% vom vedea în perioada următoare la aproape toate produsele alimentare”, a spus Negrescu.

„Sărăcie maximă pentru câteva milioane de români”

Negrescu atrage atenția și asupra pieței gazelor.

„Nu avem o soluţie clară nici în ce priveşte piaţa gazelor. De la 1 aprilie, se liberalizează preţul pentru agenţii economici, vor creşte aceste preţuri cu 50% în unele situaţii. Autorităţile trebuie să-i cheme pe producătorii români şi să caute soluţii pentru a temepera scumpirile, altfel vom fi condamnaţi la o inflaţie de peste 10% în următoarele luni”, a continuat acesta.

„Asta ne va situa într-o zonă de sărăcie maximă pentru câteva milioane de români”, este de părere Adrian Negrescu.

„Produsele se vor scumpi diferit”

Estimări similare vin și din piață. Vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), Feliciu Paraschiv, a declarat că prețurile la pâine, produse de panificație, lactate și mezeluri pot crește cu până la 8-10% până la finalul anului.

„În perioada următoare ne așteptăm să avem creșteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare”, a spus Paraschiv.

„În perioada următoare ne așteptăm să avem creșteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea și produsele de panificație au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate și au volum mare și preț mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat.

Produsele se vor scumpi diferit. Pâinea și produsele de panificație, probabil până la sfârșitul anului, o să avem un 8% de creștere. La fel vom avea și în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%”, a spus Feliciu Paraschiv, proprietar al lanţului de magazine Paco Supermarkets şi vicepreședintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România.

Declarația sa a venit ca răspuns la o întrebare HotNews, în timpul dezbaterii organizate de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării „Ce învățăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică”.

În opinia vicepreședintelui ANCMMR , în prima jumătate a anului consumul va rămâne scăzut în continuare, iar salariile vor fi sub presiune, vor avea o putere de cumpărare negativă.

El consideră că actualul context poate determina însă și ajustări pozitive în economie. Paraschiv a dat ca exemplu carnea de pasăre, unde exporturile românești au crescut în 2025 cu 50% în volum și 77% în valoare: „E o creștere fabuloasă. Noi, ca țară, am putea să devenim un pol de aprovizionare a Europei cu carne de pasăre, așa cum e Polonia pentru mere, dacă vom ști să gestionăm situația”.