De pe 19 decembrie, carnea proaspătă de porc va putea fi vândută cel mult opt zile de la sacrificare. Ministerul Agriculturii spune că ordinul îi apără pe consumatori și pe fermierii români. Marile rețele și micii comercianți spun că, aplicat cu șase zile înainte de Crăciun, ar putea goli rafturile exact când cererea e mai mare și cer autorităților dovezile științifice pentru cifra de opt zile.

Ce se schimbă e simplu de spus. Până acum, termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc era stabilit de producător. De pe 19 decembrie îl fixează statul, cu un plafon: opt zile, numărate de la data sacrificării înscrisă în certificatul sanitar-veterinar. Transportul și depozitarea intră în aceste opt zile, iar tranșarea sau reambalarea nu mai pornesc un termen nou.

Regula vine din Ordinul comun nr. 316/1.023/711/2026 al Ministerului Agriculturii (MADR), Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 19 noiembrie și se aplică după 30 de zile, adică pe 19 decembrie, în ajunul Ignatului.

Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) au transmis un comunicat comun în care cer „reconsiderarea urgentă” a plafonului.

Ce prevede ordinul

Plafonul de opt zile se aplică doar cărnii proaspete de porc, păstrate refrigerat și netratate pentru conservare, inclusiv preparatelor crude refrigerate făcute din ea. Nu toate produsele din carne de porc vor expira în opt zile. Regulile se aplică tuturor celor care sacrifică, tranșează, procesează, depozitează, transportă sau vând carne de porc, indiferent dacă aceasta vine din România, din alt stat UE sau din afara Uniunii.

Ordinul mai aduce două lucruri care spun multe despre intenția lui. Carnea congelată nu mai poate fi decongelată și vândută drept refrigerată, nici după ce a fost tranșată sau reambalată. Iar eticheta trebuie să arate țara de origine, data sacrificării și data-limită de consum. Controlul e împărțit între două instituții: ANSVSA verifică trasabilitatea, termenele, istoricul temperaturilor și bilanțul cantitativ, iar ANPC verifică informațiile date cumpărătorilor și practicile comerciale. Comercianții trebuie să păstreze cel puțin un an termogramele care dovedesc că temperatura a fost menținută corect.

De unde vine cifra de opt zile

Ordinul nu a apărut din senin. Pe 25 februarie 2026, după o întâlnire cu crescătorii de porci, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța că vrea ca toată carnea congelată vândută în retail să fie etichetată drept decongelată și ca porcul proaspăt să ajungă în magazin în 48 de ore de la abator, cu un termen de valabilitate de șase zile. Varianta finală a comasat cele două cifre: opt zile în total, de la abator până la consumator.

Miza declarată a fost de la început comercială, nu microbiologică. Barbu a acuzat în repetate rânduri rețelele de retail că preferă carnea ieftină din import în dauna celei românești. În decembrie 2025 a salutat ancheta deschisă de Consiliul Concurenței în piața cărnii de porc și s-a plâns de carnea sacrificată în Spania care ajunge în România cu încă până la cinci zile de valabilitate. Prezentând noile reguli, ministrul a invocat experiența oricărui consumator: carnea ținută în frigider mai mult de trei-cinci zile nu mai e bună de mâncat, așa că statul a stabilit o perioadă „fresh” de opt zile între abator și cumpărătorul final.

În comunicarea oficială, ministerul spune că ordinul îi protejează pe consumatori de practicile comerciale înșelătoare și pe producătorii români de concurența neloială. Concret, interzice „reîmprospătarea”: carnea decongelată nu mai poate fi vândută drept proaspătă, iar termenul nu mai poate fi reluat la fiecare reambalare.

Argumentul comercianților: opt zile de la abator nu înseamnă opt zile în frigider

Asociațiile din comerț spun că susțin obiectivul de siguranță alimentară, dar întreabă ce problemă concretă rezolvă cifra de opt zile. Ce studii arată că plafonul face carnea mai sigură decât regulile de până acum? De ce opt zile și nu 3 sau 10 sau alt termen? A existat, în decenii de comerț cu carne de porc, o problemă de sănătate publică documentată din cauza termenelor stabilite de producători? Comunicatul cere ca aceste date să fie făcute publice.

Apoi vine calculul pe lanțul de aprovizionare. După sacrificare, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire și scurgere. Urmează tranșarea, ambalarea, transportul spre centrele de distribuție și apoi spre magazine. Potrivit asociațiilor, carnea poate ajunge la raft cu doar trei-cinci zile de valabilitate, uneori mai puțin. După ce o cumpără, consumatorul ar putea rămâne cu una-două zile ca să o gătească, chiar dacă lanțul frigorific a fost respectat la fiecare etapă.

Critica nu vine doar din retail. Eugen Capră, din industria cărnii, a criticat aplicarea aceluiași plafon pentru carnea ambalată în moduri diferite, de exemplu în vid sau în atmosferă modificată, și a cerut studii care să justifice termene diferite. E poate cea mai solidă obiecție tehnică: un termen unic ignoră faptul că modul de ambalare schimbă durata în care carnea rămâne sigură.

Paradoxul importurilor

Aici ordinul se lovește de propria aritmetică. Potrivit unui document publicat chiar de MADR în noiembrie 2026, producția internă acoperă doar 50% din consumul de carne de porc al României, iar restul vine din import. Carnea din alte state UE poate ajunge în România în a șasea sau a șaptea zi de la sacrificare, chiar dacă eticheta producătorului, stabilită după regulile din țara de origine, îi dă un termen mai lung. Cu un plafon de opt zile, timpul rămas pentru tranșare, vânzare și gătit ar fi, spun comercianții, „redus sau aproape inexistent”.

Asta e exact efectul urmărit de minister: carnea de import care călătorește mult ar deveni mai greu de vândut ca proaspătă. Doar că o piață care depinde de import pentru jumătate din consum nu poate înlocui peste noapte acest volum cu producție internă. Iar ordinul intră în vigoare chiar în săptămâna cu cererea cea mai mare din an. Ce poate prelua imediat producția românească rămâne o întrebare la care autoritățile nu au răspuns public.

Asociațiile mai invocă două efecte. Primul ține de logistică: un termen foarte scurt înseamnă livrări dese, în cantități mici, deci costuri mai mari de transport și distribuție, mai ales pe distanțe lungi. Al doilea ține de risipă: o familie care cumpără carne pentru mai multe zile și nu apucă să o gătească o aruncă, împreună cu banii dați pe ea, tocmai când România și UE încearcă să reducă risipa alimentară. Comercianții se întreabă și cine va mai comanda carne pentru perioada de după sărbători, când consumul scade brusc, dar termenul rămâne la fel de scurt.

Fără consultare, fără perioadă de tranziție

Obiecția procedurală e cea mai greu de contestat. Proiectul a fost pus în consultare publică pe 17 noiembrie, iar ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 19 noiembrie. Între cele două date au trecut două zile, prea puțin pentru o dezbatere reală. Ordinul nu are dispoziții tranzitorii pentru stocurile din depozite, pentru marfa aflată deja pe drum sau pentru contractele de aprovizionare încheiate.

AMRCR a cerut MADR, ANSVSA și ANPC întâlniri urgente cu reprezentanții întregului lanț, de la producție și procesare la distribuție și comerț. Scrisoarea a fost trimisă și Prim-ministrului, Administrației Prezidențiale și Consiliului Concurenței. Până pe 26 noiembrie, instituțiile emitente nu răspunseseră public avertismentelor privind aprovizionarea.

Ce rămâne de lămurit

Avertismentul comercianților rămâne deocamdată o estimare, nu o criză confirmată. Iar retailul are interesul lui: un termen fixat de stat îi reduce flexibilitatea în gestionarea stocurilor și îi face mai scumpă carnea din import, unde marjele sunt adesea mai bune. Pe de altă parte, nici ministerul nu a publicat analiza de risc pe care se bazează cifra de opt zile, deși comercianții o cer explicit.

Astfel, ordinul pare să facă două lucruri deodată. Folosește limbajul siguranței alimentare pentru un obiectiv de politică comercială: protejarea porcului românesc în fața celui importat. Iar regula e pusă în aplicare tocmai în săptămâna în care consumatorul e cel mai dependent de importuri. Ce se întâmplă pe 19 decembrie va depinde de cât de repede vor răspunde autoritățile la cererea de dialog și dacă vor accepta măcar o perioadă de tranziție pentru marfa aflată deja în lanț.