„Ceasul ticăie”: Ultimatum dat oligarhului rus Roman Abramovici de către Marea Britanie. Suma pe care trebuie să o transfere Ucrainei

Omul de afaceri Roman Abramovici participă la o ședință a Consiliului de administrație al Teatrului Bolșoi și al Teatrului Mariinsky, la Kremlin, Moscova, pe 13 mai 2025. FOTO: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

Marea Britanie a transmis, miercuri, că îi oferă oligarhului rus Roman Abramovici o ultimă șansă să dea Ucrainei 2,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 3,33 miliarde de dolari) din banii obținuți din vânzarea clubului de fotbal Chelsea, în caz contrar acesta urmând să se confrunte cu posibile acțiuni în justiție, scriu Reuters și The Guardian.

Marea Britanie l-a plasat pe Abramovici pe lista sancțiunilor în cadrul măsurilor luate împotriva oligarhilor ruși după ce Moscova și-a declanșat invazia din Ucraina în 2022, ceea ce a determinat vânzarea în grabă a clubului Chelsea, deținut de Abramovici, și înghețarea veniturilor.

Marea Britanie dorește ca fondurile să fie cheltuite numai pentru cauze umanitare în Ucraina, în conformitate cu o inițiativă europeană mai amplă care vizează obligarea Moscovei să suporte costul distrugerilor provocate de invazia ei.

Reuters menționează că nu a reușit să-i contacteze imediat pe reprezentanții lui Abramovici pentru a obține un răspuns la ultimatumul dat de guvernul de la Londra. Oligarhul a solicitat anterior mai multă flexibilitate și a afimat că dorește ca banii să fie destinați tuturor victimelor.

Abramovici are la dispoziție 90 de zile pentru a acționa în conformitate cu termenii noii licențe date de guvern.

În cazul în care omul de afaceri rus nu va elibera rapid fondurile, guvernul a precizat, într-un comunicat, că este pe deplin pregătit să îl dea în judecată, dacă este necesar, pentru a aplica un acord din 2022 încheiat cu acesta.

„Este inacceptabil ca peste 2,5 miliarde de lire sterline datorate poporului ucrainean să rămână înghețate într-un cont bancar din Marea Britanie”, a declarat ministrul de Finanțe britanic, Rachel Reeves, în comunicatul emis de guvern.

Licență necesară

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că Marea Britanie va emite o licență pentru eliberarea fondurilor. Acest lucru ar permite transferul banilor către o nouă fundație caritabilă.

Starmer a spus în Camera Comunelor că fondurile provenite de la oligarhul rus vor fi convertite și apoi trimise către această nouă fundație pentru Ucraina și că emiterea unei licențe pentru transfer este ultima șansă pe care Abramovici o are pentru a se conforma înainte de a se lua măsuri legale.

„Ceasul ticăie pentru Roman Abramovici să-și onoreze angajamentul pe care și l-a asumat atunci când Chelsea FC a fost vândută și să transfere 2,5 miliarde de lire sterline către o cauză umanitară pentru Ucraina”, a spus Starmer. „Acest guvern este pregătit să aplice această măsură prin intermediul instanțelor, astfel încât fiecare penny să ajungă la cei ale căror vieți au fost distruse de războiul ilegal al lui Putin”, a adăugat șeful guvernului britanic.

„Vom lua în considerare orice propunere din partea domnului Abramovici de a utiliza această cale legală clară pentru a înființa fundația și a transfera fondurile în conformitate cu termenii licenței”, a declarat și Reeves, într-un comunicat separat adresat parlamentului.

Conform termenilor noii licențe, veniturile trebuie să fie destinate cauzelor umanitare din Ucraina, dar câștigurile viitoare pot fi cheltuite într-un mod mai larg pentru victimele conflictelor din întreaga lume. Fondurile nu pot fi folosite în beneficiul lui Abramovici sau al altor persoane supuse sancțiunilor.

Liderii Uniunii Europene urmează să examineze propunerile care vizează utilizarea veniturilor provenite din activele suverane rusești imobilizate pentru a sprijini bugetul uriaș și nevoile de apărare ale Ucrainei – lucru față de care Moscova se opune cu vehemență.

Sub conducerea lui Abramovici, Chelsea a cunoscut cea mai de succes perioadă din istoria sa, pentru ca apoi clubul să fie vândut, în mai 2022, unui consorțiu condus de investitorul american Todd Boehly și de firma de capital privat Clearlake Capital.

Veniturile din vânzarea clubului din Premier League sunt înghețate într-un cont bancar britanic. Acestea nu pot fi transferate sau utilizate fără o licență emisă de către Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Financiare, agenția din cadrul ministerului britanic al Finanțelor care aplică sancțiunile.

Măsura anunțată miercuri de Londra vine în contextul în care președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina ar putea fi finalizate în curând.

Oficialii americani au declarat luni că au rezolvat „90%” din problemele dintre Rusia și Ucraina după două zile de discuții la Berlin, deși oficialii ruși nu au fost prezenți.

Discuțiile continuă săptămâna aceasta între liderii europeni cu privire la planul separat de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei în următorii ani, o reuniune a liderilor fiind programată să înceapă joi. Majoritatea activelor rusești înghețate, în valoare de 185 miliarde de euro (162 miliarde de lire sterline), sunt ținute la depozitarul central de valori mobiliare Euroclear din Bruxelles.

Moscova a afirmat că utilizarea activelor ar constitui un furt și a amenințat că va confisca participațiile investitorilor privați europeni din Rusia. Planurile aflate în discuție înseamnă că UE ar acorda Ucrainei un împrumut inițial de 90 de miliarde de euro, utilizând numerarul de la Euroclear, dar pretențiile Rusiei asupra fondurilor ar rămâne neschimbate. Ucraina ar rambursa banii numai dacă și când Moscova ar fi de acord să plătească despăgubiri de război.