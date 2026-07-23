Cei doi adolescenți de 19 ani dispăruți în Argeș au fost găsiți morți

Cei doi băieți în vârstă de 19 ani dispăruți în râul Argeș în zona localității dâmbovițene Ionești au fost găsiți, joi, decedați, după trei zile de căutări, informează IPJ Dâmbovița, citat de Agerpres.

„În urma activităților complexe de căutare desfășurate pe parcursul a trei zile, în zona râului Argeș, din nefericire, au fost identificate trupurile neînsuflețite ale celor doi tineri, în vârstă de 19 ani, a căror dispariție a fost semnalată în cursul serii de 21 iulie”, a anunțat IPJ Dâmbovița.

Unul dintre tineri a fost identificat de echipajele ISU Dâmbovița, iar cel de-al doilea a fost identificat de polițiști cu ajutorul unui cadru MApN aflat în timpul liber.

La acțiunile de căutare au participat polițiști, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, voluntari, precum și alte structuri.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a mai transmis IPJ Dâmbovița.