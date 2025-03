Cei doi astronauţi care au rămas blocaţi timp de nouă luni pe Staţia Spaţială Internaţională au revenit pe Pământ VIDEO

Astronauţii NASA Butch Wilmore şi Suni Williams s-au întors marţi pe Pământ, într-o capsulă SpaceX care a aterizat în largul coastei Floridei, după ce au petrecut nouă luni pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), relatează Reuters şi AFP, citate de News.ro.

Americanca Suni Williams, în vârstă de 59 de ani, şi compatriotul său Butch Wilmore, în vârstă de 62 de ani, au aterizat în siguranţă în jurul orei 22:00 GMT (24.00, ora României), în largul coastei Floridei, la bordul unui avion aparţinând SpaceX, o companie deţinută de multimiliardarul Elon Musk.

Un clip cu momentul în care capsula Crew Dragon aterizează cu ajutorul a patru parașute pe apă în Golful Mexic a fost publicat de NASA pe X.

