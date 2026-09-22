Cei mai talentați copii la fotbal și la gimnastică din toată țara au șansa să fie pregătiți de Nadia Comâneci și Ciprian Marica

Începând de marți, 22 septembrie și până la finalul lunii octombrie, părinții din toată țara își pot înscrie pasionați de gimnastică și fotbal pe platforma GEN10.ro lansată de Vodafone România. Cei mai talentați dintre aceștia vor avea șansă să primească o bursă din partea companiei și să fie mentorați timp de un an de Nadia Comâneci și de Ciprian Marica.

În această perioadă, părinții vor putea încărca videoclipuri în care copiii execută exercițiile recomandate de echipele Nadiei Comăneci și ale lui Ciprian Marica. Materialele video vor fi analizate de comisiile de evaluare, urmând ca, în luna noiembrie, 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal să fie invitați la o etapă de selecție organizată la București. Aceasta va lua forma unei competiții fizice, în urma căreia, sub îndrumarea directă a celor doi mentori, vor fi desemnați bursierii programului: 10 la gimnastică și 11 la fotbal, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

„Astăzi, prea multe visuri se opresc înainte să înceapă, nu din lipsă de potențial, ci din lipsă de sprijin. Prin GEN10, vrem să schimbăm acest lucru: să căutăm talentul oriunde s-ar afla și să nu lăsăm niciun copil în urmă. Pentru că următorii campioni ai României pot veni de oriunde, dacă noi le oferim șansa să ajungă departe”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Nadia Comâneci: „Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă”

„Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața. Mulți vor să investească abia după momentul în care cineva a ajuns undeva, dar ca să ajungă acolo, este nevoie de acei 5-6 ani în care un copil crește în valoare, atât ca sportiv, cât și ca om. Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă”, a spus Nadia Comăneci, prezentă marți la evenimentul de lansare al platformei.

„Viitorii campioni ai României există deja”

La rândul său, fostul atacant al Naționalei de fotbal a României, Ciprian Marica crede că „viitorii campioni ai României există deja. Responsabilitatea noastră este să le oferim mediul, reperele și susținerea de care au nevoie pentru a transforma potențialul în rezultate. Sportul are puterea de a schimba destine, dar adevărata performanță apare atunci când un copil învață să creadă în el, să muncească pentru obiectivele lui și să nu renunțe la primul obstacol”.