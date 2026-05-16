„Cel mai activ terorist din lume” a fost ucis. Anunțul lui Trump despre lovitura dată ISIS

O acțiune militară comună a forțelor americane și nigeriene a dus la eliminarea lui Abu-Bilal al-Minuki, numărul doi al grupării Statul Islamic (ISIS) la nivel mondial, potrivit EuroNews.com.

Anunțul a fost făcut vineri de președintele Donald Trump, care a prezentat acțiunea drept o „misiune planificată meticulos și extrem de complexă”. Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a confirmat operațiunea.

„Forțele noastre armate nigeriene hotărâte, colaborând strâns cu forțele armate ale Statelor Unite, au desfășurat o operațiune comună îndrăzneață care a dat o lovitură grea rândurilor Statului Islamic”, a transmis Tinubu într-un comunicat.

Trump l-a descris pe al-Minuki drept „cel mai activ terorist din lume” și a adăugat că acesta „credea că se poate ascunde în Africa, dar habar n-avea că aveam surse care ne țineau la curent cu ceea ce făcea”.

„Nu va mai teroriza populația din Africa și nici nu va mai contribui la planificarea operațiunilor îndreptate împotriva americanilor”, a adăugat liderul SUA. El a mulțumit guvernului nigerian pentru cooperare și a precizat că moartea lui al-Minuki va avea un impact major asupra operațiunilor ISIS.

Al-Minuki ar fi preluat conducerea grupării din Africa de Vest în anul 2018, după decesul fostului lider regional Mamman Nur, arată datele organizației internaționale nonprofit Counter Extremism Project. Liderul ucis era catalogat drept un „militant radical”, fiind inclus pe lista teroriștilor de către Statele Unite încă din 2023.

Nigeria și Statele Unite au intensificat cooperarea militară în contextul eforturilor de combatere a violențelor extremiste, scrie BBC.

În luna aprilie, gruparea ISIS a revendicat un atac în care bărbați înarmați au ucis cel puțin 29 de persoane pe un teren de fotbal din statul Adamawa, în nord-estul Nigeriei. De asemenea, de Crăciun, cele două state au desfășurat un atac aerian comun în statul Sokoto împotriva unor grupări afiliate ISIS.