Cel mai bogat om din Europa dezvăluie când a avut „pur și simplu noroc” în afaceri

Bernard Arnault, miliardarul francez în vârstă de 77 de ani care cu ani în urmă a devenit cel mai bogat om din Europa, a dat exemplul unui moment din cariera sa în care spune că a avut pur și simplu noroc pentru a-și crește averea, relatează Business Insider.

Cu o avere estimată de agenția Bloomberg la 157 de miliarde de dolari, fondatorul și directorul general al conglomeratului de lux LVMH este nu doar cel mai bogat om din Europa, ci și singurul miliardar european din clasamentul top 10 al celor mai înstăriți oameni din lume.

Arnault este al 9-lea cel mai bogat om al planetei. Până la el, locurile din clasament sunt ocupate în întregime de fondatorii sau directorii unor companii tehnologice din Silicon Valley precum Elon Musk, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Sergey Brin sau Jensen Huang – fondatorul și CEO-ul Nvidia.

Este de notorietate, printre altele, că Arnault acceptă foarte rar interviuri de lungă durată. „De ce aș oferi informații?”, a glumit el atunci când jurnalistul Guillaume Pley, gazda podcastului francez „LEGEND”, a adus în discuție cât de puține lucruri se cunosc în mod real despre el.

Miliardarul spune că a investit în tehnologie în perioada de ascensiune a internetului

Într-o conversație rară, care durează peste o oră și jumătate și care a fost publicată de Pley pe canalul său de YouTube, omul din spatele brandurilor Louis Vuitton, Dior și Tiffany & Co. a vorbit deschis despre o gamă largă de subiecte, inclusiv despre relația sa cu Silicon Valley.

„Am auzit că investiți și în alte domenii. Îmi puteți spune în ce investiți dumneavoastră, la nivel personal?”, l-a întrebat jurnalistul francez.

„Da, personal investesc de ceva vreme în tehnologie”, a răspuns Arnault, explicând că a început să mizeze pe acest sector încă din perioada popularizării internetului, în a doua parte a anilor 1990.

„Am făcut mai multe investiții. Vă amintiți perioada aceea în care acțiunile companiilor de internet au intrat într-o adevărată bulă speculativă?”, a întrebat el, referindu-se la cunoscută bulă „dot-com” formată spre sfârșitul anilor ’90, înainte de a se sparge spectaculos la trecerea în noul secol.

„Unele afaceri au explodat, iar altele au supraviețuit. Ei bine, una dintre investițiile pe care nu o prevăzusem a fost într-un fond american. Investisem într-un fond de investiții de pe Coasta de Vest a Statelor Unite. Partenerul meu, care se ocupă pentru mine de toate aceste investiții, mi-a spus: ‘Ei bine, probabil că putem considera banii pierduți’, pentru că fondul acesta, la fel ca multe alte fonduri americane din acea perioadă, trebuie să fi pierdut tot’”, a povestit Bernard Arnault.

Bărbat trecând prin fața Bursei Nasdaq din New York, FOTO: John Moore / Getty images / Profimedia

Momentul de noroc pur din cariera lui Bernard Arnault

„Și într-o zi primim un mesaj în care ni se spune: ‘Vă trimitem acțiunile pe care le mai avem, pentru că nu mai avem bani. Fondul este dizolvat’. Și primim un pachet destul de mare de acțiuni Google, care cred că la vremea aceea erau evaluate la 2 sau 3 euro pe acțiune”, a dezvăluit miliardarul francez.

„Pe atunci, nici nu știam prea bine ce este Google. La început nu era foarte cunoscut. După aceea, însă, valoarea acțiunilor a crescut considerabil”, a continuat acesta.

Arnault a spus că nu își mai amintește prețul exact la care a vândut acțiunile Google pe care nu se aștepta să le primească, dar că a obținut un „profit frumos”.

După această relatare, Pey l-a întrebat dacă există uneori și o doză de noroc în afaceri.

„În cazul acesta, a fost într-adevăr pur și simplu noroc. Investiserăm alături de oameni foarte reputați. Probabil că și-au asumat prea multe riscuri, iar fondul lor principal a trebuit lichidat. Astfel, noi am primit partea care ni se cuvenea din activele rămase după lichidare. Așa s-a încheiat povestea”, a răspuns el.

Arnault a spus că a fost „o afacere foarte bună”, în care însă „meritul nostru a fost practic inexistent”. „Din când în când mai apare și câte una de genul acesta”, a conchis el.