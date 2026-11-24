Uzina Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, își suspendă activitatea la doar un an după ce fusese cumpărată de o firmă a omului de afaceri Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, scrie site-ul Profit. De vină sunt condițiile din piață, transmite compania. Un singur angajat urmează să rămână: directorul.

„Grupul regretă profund impactul acestei decizii asupra angajaților săi și a familiilor acestora. Metinvest avea planuri ambițioase de dezvoltare a instalației și de creștere a producției, dar circumstanțe independente de voința companiei au făcut ca aceste planuri să nu fie susținute în condițiile actuale. Toate procedurile legate de angajare vor fi desfășurate în conformitate cu legislația românească și cu contractele colective aplicabile, cu respectarea deplină a drepturilor angajaților”, se arată în mesajul companiei.

Decizia are loc în „urma unei evaluări cuprinzătoare a viabilității sale economice. Decizia vine pe fondul restricțiilor impuse de regimul de contingente tarifare pentru oțel al UE și al întreruperilor aprovizionării cu rulouri laminate la cald din Ucraina, în special din Zaporizhstal, în urma atacurilor rusești. Combinația acestor factori a făcut ca operațiunile continue să fie nesustenabile din punct de vedere economic.”.

Potrivit Profit, 194 de angajați urmează să fie vizați de o procedură de concediere colectivă. Unul singur rămâne: directorul general. Salariații urmează să primească salarii compensatorii între 10.000 de lei și 25.000 de lei net.