„Cel mai bun film al lui Steven Spielberg din ultimii 20 de ani”. Primele reacții la „Ziua adevărului”, care urmează să apară în cinematografe

„Ziua adevărului” („Disclosure Day”), noul film al lui Steven Spielberg, a fost prezentat membrilor presei de specialitate înaintea lansării sale de luna viitoare, iar primele reacții descriu producția S.F. drept „cel mai bun film al lui Spielberg din ultimii 20 de ani”. Sunt elogii speciale pentru Emily Blunt, actrița principală a lungmetrajului, scrie revista Variety.

Filmul pe care Spielberg l-a pregătit pentru acest an va avea premiera în sălile de cinema din România în data de 12 iunie, concomitent cu premiera la nivel internațional, potrivit Cinemagia.ro.

„Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta și ți-ar dovedi asta, te-ar speria?”, notează descrierea de pe IMDb a filmului.

Trailer-ul inițial publicat de studioul Universal Pictures pentru „Ziua adevărului” a fost aproape la fel de misterios:

Campania de marketing pentru acest film a migrat în jurul faptului că mai multe detalii vor fi „dezvăluite” în ziua premierei în cinematografe, o referință la titlul lungmetrajului.

Pentru Spielberg, acum în vârstă de 79 de ani, „Ziua adevărului” marchează primul său film după „The Fabelmans”, lungmetrajul său semi-biografic apărut în sălile de cinema în 2022.

Ce se știe despre noul film al lui Steven Spielberg

Ce nu a fost ținut secret e că „Ziua adevărului” va fi un film cu OZN-uri bazat pe o idee originală a lui Spielberg, precum și distribuția cu Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo și Eve Hewson, printre alții.

Între timp, s-a aflat că Blunt interpretează o prezentatoare meteo din Kansas City care este brusc copleșită de o misterioasă forță extraterestră în timp ce prezintă prognoza în direct la televizor.

O’Connor, în schimb, interpretează rolul unui adept al teoriilor despre viața extraterestră, care este hotărât să dezvăluie întregii lumi adevărul despre existența vieții dincolo de Pământ.

Studioul Universal a publicat chiar miercuri un nou trailer, înaintea embargoului pentru primele reacții din partea criticilor și jurnaliștilor care l-au putut vedea în avanpremieră mondială:

Primele reacții la noul film „Ziua adevărului” al lui Spielberg

Germain Lussier, reporter veteran pe zona de divertisment la site-ul Gizmodo, și-a publicat reacția pe platforma „X”, scriind:

„Mi-a plăcut enorm «Ziua adevărului». Este un montagnes russes dens, care combină un film de urmărire, o poveste de dragoste și un mister, toate învăluite într-un sentiment de uimire specific S.F.-ului. Este cel mai bun film al lui Spielberg din ultimii 20 de ani, plin de toată magia care face filmele sale atât de speciale, plus un personaj/o interpretare memorabilă din partea lui Emily Blunt”.

Steven Weintraub, redactor-șef al Collider, a fost de acord cu aprecierea lui Lussier și a notat:

„Spre surprinderea chiar a nimănui, Steven Spielberg a livrat încă un succes monumental cu «Ziua adevărului» (…) Singurul lucru pe care îl voi spune este că Emily Blunt este incredibilă. Știu că marile filme de vară nu sunt, de regulă, genul de producții ale căror interpretări atrag atenția în sezonul premiilor, dar când oamenii vor vedea ce face ea în acest film…”.

Steven Spielberg, în timpul filmărilor pentru noul său lungmetraj S.F., FOTO: Universal Studios / Planet / Profimedia

Emily Blunt, pe largă lăudată pentru interpretarea din filmul „Ziua adevărului”

Reporterul de film Bill Bria a evidențiat, la rândul său, „compozițiile vizuale uluitoare ale filmului, scenariul lui David Koepp – un amestec între «Dosarele X» și Biblie – construit ca un exercițiu permanent de echilibristică, cea mai realizată interpretare din cariera lui Emily Blunt și cea mai bună coloană sonoră compusă de John Williams din ultimii ani”.

Bria a catalogat filmul drept „captivant și emoționant”.

Spielberg a dezvoltat povestea împreună cu scenaristul David Koepp, cu care a mai colaborat la filme precum „Jurassic Park”, „Lumea pierdută: Jurassic Park”, „Războiul lumilor” și „Indiana Jones și regatul craniului de cristal”.

Tessa Smith, reporter de film și televiziune la Rotten Tomatoes, spune că „«Ziua adevărului» este ABSOLUT FENOMENAL! Cu adevărat ceva special”, a scris Smith ea pe „X”.

„Am fost atentă la fiecare cuvânt, complet captivată de poveste pe măsură ce totul se desfășura. Coloana sonoră amplifică perfect fiecare scenă. Parțial mister, parțial «Zona crepusculară», dar în același timp ceva complet nou… WOW”, a adăugat aceasta.

Actrița Emily Blunt, într-o secvență din noul film „Ziua adevărului” al lui Steven Spielberg, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia

Un nou film de la unul dintre cei mai titrați regizori din istorie

„Ziua adevărului” marchează cel de-al 37-lea film regizat de Spielberg și este considerat unul dintre cele mai așteptate lungmetraje ale anului.

Filmografia celebrului regizor, triplu laureat al Premiului Oscar, include numeroase titluri S.F. de mare succes, precum filmele din seria „Jurassic Park” și „Războiul lumilor”, dar și „Întâlnire de gradul trei”, „E.T. Extraterestrul”, „Raport special”, „Inteligența artificială” și „Ready Player One: Să înceapă jocul”.

„Întâlnire de gradul trei”, filmul lui Spielberg din 1977, i-a adus chiar prima sa nominalizare la Premiul Oscar, iar „E.T. Extraterestrul” încă una, cinci ani mai târziu.

Steven Spielberg a câștigat în cele din urmă două statuete Oscar în 1994, una ca regizor și alta ca producător, grație filmului său de dramă istorică „Lista lui Schindler”. „Salvați soldatul Ryan”, filmul său de război din 1998 i-a adus un nou Premiu Oscar ca regizor.

Spielberg a câștigat, de asemenea, patru Premii BAFTA decernate de industria cinematografică din Marea Britanie, cinci Globuri de Aur, 13 Premii Emmy, un Premiu Tony acordat pentru producții de pe Broadway și un Premiu Grammy acordat de industria muzicală.

Spielberg a câștigat Premiul Grammy chiar anul acesta pentru cel mai bun film despre muzică datorită documentarului său „Music by John Williams”.

Noul premiu i-a adus așa-zisul statut de „EGOT”, el devenind doar a 22-a persoană din istorie care a fost premiată cu Emmy, Grammy, Oscar și Tony. Premiile respective sunt decernate de industria de televiziune, industria muzicală, industria cinematografică și industria de teatru.