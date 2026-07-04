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Foto: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Cel mai bun sportiv al planetei intră din nou în scenă. Dar nu la Cupa Mondială

Senior editor (externe)

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O nouă ediție a Turului Franței începe sâmbătă, una în care Tadej Pogačar luptă pentru a cincea victorie, o performanță care i-ar consolida titlul de cel mai bun ciclist al tuturor timpurilor pe care și-l dispută cu belgianul Eddy Merckx. Există argumente care susțin ideea că slovenul nu este doar cel mai bun ciclist de la ora actuală, dar chiar cel mai bun sportiv. 

Ideea că un tânăr slăbănog de 27 de ani din Slovenia este „cel mai bun sportiv al planetei” la ora actuală ar putea să pară contraintuitivă pentru mulți și chiar iritantă pentru unii, în special pentru cei care nu urmăresc ciclismul. 

Dar aveți puțină răbdare.  

Evident, nu există un mod complet obiectiv de a compara atleții din diferitele sporturi, însă dacă combinăm câteva criterii, printre care dominația în sportul lor, nivelul competiției, consistența, performanța, longevitatea și versatilitatea am putea întocmi o listă a celor mai buni sportivi aflați încă în activitate.

Iar pe lista aia s-ar afla, printre alții, oameni precum Novak Djokovic sau LeBron James, poate Lionel Messi. Și Pogačar – zis și Pogi. Iar slovenul, spre deosebire de ceilalți, se află încă în vârful carierei, câștigând în continuare aproape toate cursele în care intră.

Următoarea cursă începe sâmbătă, noua ediție a Turului Franței, și ar putea fi una cu potențial istoric. Chiar dacă concurează pentru atenție cu Cupa Mondială, acum în desfășurare. 