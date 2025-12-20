Cel mai celebru sărut din artă

Este reprodus până la saturație pe tot felul de obiecte, de la căni la umbrele. Cu toate acestea, puterea magnetică a „The Kiss/ Sărutul” de Gustav Klimt rămâne intactă. Capodoperă a Muzeului Belvedere din Viena, este întruchiparea iubirii ideale și absolute.

La Viena, tabloul pictat de Gustav Klimt între 1908 și 1909 este pentru Belvedere ceea ce „Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci este pentru Luvru: o emblemă.

Adevărat imn al iubirii, tabloul reprezintă îmbrățișarea, fuziunea unui cuplu îndrăgostit, încadrată de o profuzime de aur. Îmbrăcat într-o tunică cu motive geometrice, bărbatul își sărută tandru partenera pe obraz. Tânăra femeie este îngenuncheată în fața lui (detaliu surprinzător: ea are aproape aceeași înălțime ca el!) și se abandonează lui într-un elan de extaz senin. Nimic nu pare să tulbure armonia lor perfectă.

Foto: Pepperboxdesign | Dreamstime.com