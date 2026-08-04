„Cel mai frumos sat din lume” a calculat cât câștigă din amendarea turiștilor ce parchează ilegal

Agenții de parcări au aplicat anul trecut amenzi în valoare de zeci de mii de lire sterline în cadrul unei ample campanii de combatere a parcării neregulamentare în satul renumit ca fiind „cel mai frumos din lume”, iar autoritățile locale iau în calcul acum o măsură suplimentară pentru susținerea eforturilor, relatează The Independent.

Bibury, cunoscut pentru șirul său de căsuțe ale țesătorilor din secolul al XVII-lea și pentru pajiștea traversată de ape, a devenit o oprire tot mai populară pentru turiștii care vizitează regiunea Cotswolds, după ce revista Forbes l-a desemnat anul trecut „cel mai frumos sat din lume”.

Această nouă recunoaștere a frumuseții comunității de 627 de locuitori a continuat doar o serie lungă de aprecieri, unele dintre ele venind din partea unor personalități recunoscute la nivel internațional.

Poetul și artistul William Morris a descris Bibury drept „cel mai frumos sat din Anglia” cu un secol în urmă, în timp ce împăratul japonez Hirohito l-a numit „un loc sacru”.

Localnicii sunt nemulțumiți că turiștii parchează pe unde apucă

Însă locuitorii afirmă că afluxul uriaș de vizitatori, combinat cu lipsa locurilor de parcare, i-a determinat pe unii șoferi să parcheze fără considerație pe liniile duble galbene, în fața caselor lor.

Situația a dus la creșterea tensiunilor între localnici și vizitatori, un locuitor plângându-se anul trecut că a fost călcat cu mașina pe picior în timpul unei dispute legate de parcare. Un alt rezident s-a plâns mai recent că a rămas profund tulburat după ce un șofer a devenit agresiv verbal atunci când i-a cerut să își mute mașina de pe trotuarul din fața locuinței sale.

Drept răspuns, Consiliul Comitatului Gloucestershire în care se află satul a lansat o campanie de amendare a șoferilor ce nu respectă regulile de parcare. Cele mai recente date arată că în 2025 au fost emise 651 de notificări de penalizare pentru parcare, față de doar 28 în 2019.

Amenzile sunt de 70 de lire sterline, însă dacă sunt achitate în termen de două săptămâni, valoarea lor se reduce la 35 de lire. Consiliul local a încasat în 12 luni până la 45.570 de lire sterline.

„Mulți dintre vizitatori au foarte puțin respect pentru locuitorii satului”

Craig Chapman, președintele Comitetului Parohiei Bibury, a declarat pentru The Independent că este mulțumit de reacția autorităților.

„Realitatea este că mulți dintre vizitatori au foarte puțin respect pentru locuitorii satului. Problema cu care ne confruntăm este simplă: oamenii depun efortul de a ajunge la Bibury, iar apoi încearcă să parcheze oriunde găsesc un loc. Iar dacă nu găsesc un loc de parcare legal, îi vedem lăsând mașinile pe trotuare sau pe liniile duble galbene”, a afirmat acesta.

„Din acest motiv, satul are nevoie de aplicarea strictă a regulilor, pentru a ne asigura că drumurile rămân libere pentru vehiculele de intervenție și sigure pentru pietoni”, a subliniat el.

Autoritățile vor să introducă și parcarea cu plată

Cu toate acestea, banii încasați din amenzi nu acoperă costul lunar de 4.000 de lire sterline al activităților de control. Din acest motiv, urmează să fie introdus un sistem de parcare cu plată pentru 24 de locuri de parcare amenajate pe marginea principalei artere a orașului. Sunt analizate două variante de tarif: 7 lire pentru două ore, în perioada martie-octombrie, sau 6 lire.

Consiliul Comitatului Gloucestershire afirmă că a ajuns la aceste tarife după ce a comparat cât costă parcarea în alte „destinații cu un număr mare de vizitatori”. Autoritățile cred că ele ar putea genera venituri de până la 218.880 de lire sterline pe an și un profit de până la 360.680 de lire după patru ani.

De asemenea, o zonă pietonală din centrul satului, folosită anterior ca spațiu de parcare pentru autocare, va deveni permanentă, iar barierele temporare de trafic vor fi înlocuite cu amenajări mai potrivite pentru cadrul istoric al localității.