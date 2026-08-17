„Cel mai grav de la Revoluție încoace. Chiar și operatorii privați de călători vor fi blocați”. Avertismentul unui lider sindical de la calea ferată

Sistemul feroviar este blocat, oamenii sunt nemulțumiți pentru că au primit doar o parte din salariu și există pericolul ca angajații de la calea ferată să întrerupă lucrul, a spus pentru HotNews.ro, Grigore Mare, președintele Federației Naționale Sindicale Mișcare Comercial Vagoane.

Sistemul feroviar se găsește într-o situație financiară critică, din cauză că de aproape două luni, finanțarea necesară din partea statului este blocată, au transmis luni într-un comunicat cei de la Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Avertismente despre sistemul feroviar aflat aproape de colaps au mai fost de multe ori în ultimii ani. Dar acum este mai grav decât în alte dăți, avertizează Grigore Mare, omul care conduce cea mai mare federație sindicală feroviară.

„Da. Cel mai grav de la Revoluție încoace, fiindcă tot sistemul feroviar este blocat. Chiar și operatorii privați de călători vor fi blocați”, spune sindicalistul.

Ce s-ar putea întâmpla în zilele următoare? „Cel mai probabil se va anunța că operatorii care nu și-au plătit taxele de utilizare a infrastructurii, nu vor mai avea dreptul să circule pe calea ferată până își plătesc datoriile. Noi ne facem datoria să preîntâmpinăm unele lucruri. Calea ferată este un sector strategic și nu putem să ne batem joc de ea. Rolul nostru aici este să-i trezim la realitate pe cei care ne guvernează”, spune Grigore Mare, președintele Federației Naționale Sindicale Mișcare Comercial Vagoane.

Trenurile ar putea să nu mai circule

O prioritate ține de salarii, iar aici problema este gravă „Salariile sunt plătite doar 50% la cei de la CFR infrastructură care fac circulația trenurilor, iar oamenii sunt foarte nemulțumiți și s-ar putea să oprească activitatea dacă nu-și iau integral salariile până pe data limită de 20 august”, explică liderului Federației sindicale.

Soluția, crede Grigore Mare, ar fi să se aprobe cât mai repede posibil strategia de dezvoltare a căi ferate pentru perioada 2026-2030, o strategie care însă nu este complet agreată.

Este o chestiune la nivel de guvern, însă „este o problemă, fiindcă guvernul nu are anumite drepturi”, mai spune sindicalistul, care precizează că trebuie să se dea drumul la finanțarea pentru infrastructură și „să se facă o rectificare bugetară, astfel încât să fie aduși bani din trimestrul 4, în trimestrul 3, pentru operatorii de călători”.

Blocajul este legat și de criza politică din țară care durează de peste trei luni. „Nu putem să blocăm o țară din cauză că avem o criză. Trebuie să ne facem temele și să încercăm să susținem toată economia țării”, spune liderul sindical.

Grigore Mare conduce cea mai mare federație sindicală de la calea ferată, o federație ce reprezintă trei sferturi dintre angajații de la companiile de transport călători și jumătate dintre cei care lucrează la compania de infrastructură.

Federația vorbește despre un „lanț periculos”

Într-un comunicat remis luni, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane explică de ce s-a ajuns într-o situație critică.

„De aproape două luni, finanțarea necesară din partea statului este blocată, fie prin amânarea aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli, fie prin întârzierea aprobării unor documente programatice și de planificare, iar efectele se propagă deja în întregul sistem feroviar. Nu mai vorbim despre probleme izolate ale CFR SA, CFR Călători sau ale operatorilor privați, ci despre un cerc vicios al subfinanțării.

Operatorii de transport feroviar de călători nu mai dispun de resursele necesare pentru acoperirea obligațiilor serviciului public: TUI, energie, combustibil, mentenanță, reparații și piese de schimb. La rândul său, CFR SA nu își încasează integral veniturile din utilizarea infrastructurii și se confruntă cu propriile dificultăți de finanțare”.

Sindicaliștii spun că au început deja să apară consecințele. CFR SA a notificat operatori asupra posibilității suspendării unor trenuri pentru neachitarea TUI, în condițiile în care aceștia reclamă lipsa resurselor necesare desfășurării serviciului public.

Ei spun și că s-a creat un lanț periculos, iar „verigile” lui sunt următoarele:

finanțarea statului este blocată

operatorii nu își pot achita obligațiile

CFR SA nu își încasează veniturile

sunt afectate salariile și exploatarea infrastructurii

trenurile riscă să fie oprite.

Federația atrage atenția asupra faptului că finanțarea cheltuielilor de exploatare este o urgență – din cauză că fără bani pentru energie, combustibil, întreținere, reparații și funcționarea infrastructurii – calea ferată nu poate funcționa.