Cel mai mare diamant oferit la vânzare în România, de peste 9 carate, exclusiv în licitație la Artmark, de la 50.000 de Euro

Un inel de platină cu trei dintre cele mai râvnite pietre aduce în Licitația „French & Italian Luxury” de la Artmark o apariție excepțională: cel mai mare diamant oferit vreodată la vânzare în România! Bijuteria, executată manual, poartă semnătura unei case de bijutieri celebre, Aletto, și are un preț de pornire de 50.000 de Euro, foarte redus față de prețul de listă – 260.000 de Euro.

Numele Aletto poartă o tradiție de cinci generații de bijutieri, cu rădăcini la Napoli și peste 130 de ani de istorie. În 1889, Bartolomeo Aletto primea comanda unei bijuterii dedicate inaugurării Turnului Eiffel, la Expoziția Universală de la Paris. Continuată de familia Aletto în Italia și apoi în Statele Unite, această moștenire îmbină măiestria lucrului manual cu realizarea unor bijuterii spectaculoase.

Inelul, prezentat la Artmark de Liviu Matei – expert licențiat GIA (Gemelogical Institute of America), însoțit de un certificat suplimentar, este o piesă rară, de colecție, și se remarcă prin dimensiunea diamantului central și eleganța monturii din platină. „Este un inel superb, executat de frații Aletto, care, aproximativ în anii ’80, au început să lucreze pentru Maison Van Cleef & Arpels. Până atunci și-au construit o reputație de a putea executa bijuterii de o foarte înaltă calitate, atât prin finisaj, cât și prin concepție. Este o firmă de renume, executau doar piese exclusiviste. Acest inel este executat manual, pentru o comandă specială. Diamantul central, de 9.05 carate, este inscripționat pe interiorul inelului. Am remarcat și tăietura foarte bună”, spune Liviu Matei…

Selecția licitației „French & Italian Luxury” propune și alte întâlniri între arta bijutierului și frumusețea pietrelor prețioase. Un set de trei cercei din aur bicolor surprinde prin formula neobișnuită și jocul cromatic al safirelor, rubinelor, smaraldelor și diamantelor, oferind posibilitatea unor asocieri diferite (de la 11.000 de Euro). O brățară din aur, datată în jurul anului 1900, păstrează farmecul bijuteriilor de epocă: împletitura amplă și ornamentul floral central, decorat cu diamante, îi conferă o prezență sculpturală (de la 9.000 de Euro).

O broșă în stil Art Nouveau, din aur și platină, atrage prin smaraldele de Columbia și desenul ajurat, cu volute delicate – la un preț de pornire de 5.000 de Euro. Iar un lanț cu pandantiv din aur alb și platină pune în prim-plan un smarald oval, al cărui verde este accentuat de diamante și de tonurile reci ale monturii – la un preț de pornire de 4.200 de Euro.

Spiritul francez al eleganței întâlnește exuberanța italiană într-o selecție completată de genți, mănuși și eșarfe semnate de case precum Chanel, Gucci și Prada.

De ce să alegi bijuterii la licitație? Pentru accesul la piese rare și modele care depășesc oferta curentă a magazinelor, posibilitatea examinării lor înaintea cumpărării și prețurile de pornire care pot fi considerabil sub cele de listă. Cumpărătorul își stabilește bugetul, consultă documentația disponibilă și alege informat, ținând cont de prețul final și de comisionul de adjudecare.

Licitația „French & Italian Luxury” – Licitația de Bijuterii și Accesorii de Lux are loc în data de 22 octombrie, de la ora 12:00, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live. Toate bijuteriile pot fi admirate gratuit, înaintea licitației, la Palatul Cesianu-Racoviță, zilnic (de luni până duminică), între orele 10:00 și 20:00. Pot fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare eveniment Artmark. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces care este, de asemenea, gratuit.

Articol susţinut de A10 by Artmark