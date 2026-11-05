Cel mai mare eveniment financiar din istorie: cum și-a plătit Franța înfrângerea cu banii învingătorilor

În februarie 1871, la Versailles, Otto von Bismarck a insistat în fața bancherului cu care discuta să i se vorbească în germană. Nu era o chestiune de protocol, ci de umilință. Bancherul se numea Alphonse de Rothschild, iar cancelarul prusac tocmai îi comunica prețul păcii: un miliard de dolari, o sumă gândită să țină Franța în genunchi o generație întreagă.

Nici doi ani mai târziu, Franța plătise tot, înainte de termen. Trupele germane au plecat mai devreme decât prevedea tratatul, iar o parte din bani veniseră chiar de la investitori din Berlin, Frankfurt și Viena. Instrumentul cu care Bismarck voia să paralizeze Franța – datoria – a devenit dovada că Franța nu putea fi paralizată.

E una dintre cele mai frumoase ironii din istoria finanțelor. Și una dintre cele mai instructive.

Un deceniu care începea prea bine

La începutul lui 1870, The Economist, o publicație cu un talent cunoscut pentru pesimism, prevedea câțiva ani de creștere solidă. Avea motive. Europa și America de Nord adăugau anual circa 13.000 de kilometri de cale ferată, telegraful ajungea în toate porturile importante, salariile creșteau, prețurile stăteau pe loc.

La Bursa din Londra, cea mai mare piață a lumii, investitorii câștigaseră peste 18% pe an în termeni reali, trei ani la rând. Și totuși nu se vedea nimic din ce anunță de obicei o bulă: nici euforie, nici tranzacționare febrilă, nici economii supraîncălzite. Creditul se extindea, dar nu părea să se fi întins prea mult.

Războaiele anterioare ale epocii – Crimeea, campania italiană din 1859, conflictul prusaco-austriac din 1866 – trecuseră aproape fără urme în economie. Dar un război între Franța și Prusia era altceva. Franța era a treia economie a lumii, iar Parisul era al doilea centru financiar, după Londra.

Conflictul a venit aproape din senin, pe fondul unei dispute despre tronul vacant al Spaniei. Prusia a retras candidatul contestat, dar Bismarck, care vedea în război cimentul unificării germane, a manipulat corespondența dintre cele două capitale până când suspiciunile au scăpat de sub control. Pe 16 iulie 1870, Napoleon al III-lea a declarat război. Nici măcar Rothschilzii, cu cea mai bună rețea de informații din Europa, nu se așteptaseră. Alphonse și soția sa, aflați în vizită la Frankfurt, au trecut granița cu o trăsură închiriată, cu câteva ore înainte să fie închisă.

Luptele propriu-zise au durat șase săptămâni. După Sedan, pe 2 septembrie, împăratul a fost capturat și a abdicat. A urmat un asediu de patru luni al Parisului, de tip medieval: încercuire, izolare, foamete. Noua republică a mai rezistat o vreme, dar Franța era învinsă.

Un miliard scos din pălărie

Bismarck știa exact ce vrea de la pace: Alsacia, Lorena și o despăgubire uriașă. Franța era, în cuvintele care i se atribuie, cea mai bogată țară a Europei, iar singurul mod de a o ține cuminte era să-i golești buzunarele. Problema era cum faci asta fără să declanșezi o criză financiară care să lovească, prin ricoșeu, chiar Germania.

Cancelarul se recunoștea un diletant în materie de bani, așa că a delegat calculul bancherului său, Gerson von Bleichröder. Acesta a descoperit rapid că nimeni nu avea o metodă pentru a stabili cât poate plăti o țară. Exista un singur precedent: despăgubirea din 1815, după războaiele napoleoniene, de circa 7% din PIB-ul Franței. Dar de atunci piața obligațiunilor crescuse de peste zece ori, iar acel război durase un sfert de secol, nu câteva luni.

Fără model, bancherii au ghicit, fiecare după intuiție și după steag. Un francez susținea că 200 de milioane de dolari e plafonul. Bleichröder credea că nici 800 de milioane nu pot fi încasate. La celălalt capăt, contele Henckel von Donnersmarck avea să pretindă, mulți ani mai târziu, că ceruse 6 miliarde — echivalentul întregului PIB francez.

Bismarck a ales un miliard. O cifră la fel de arbitrară ca toate celelalte, dar calibrată politic: destul de mare cât să slăbească Franța pentru o generație, destul de mică, spera el, cât să nu arunce piețele în haos. Pentru francezi, suma însemna veniturile fiscale ale statului pe doi ani și jumătate, care încasa înainte de război în jur de 400 de milioane pe an.

Întrebarea pe care n-a știut nimeni s-o calculeze în 1871 — cât poate plăti un învins fără să se prăbușească — avea să revină, cu consecințe mult mai grave, la masa de la Versailles din 1919.

Bancherul de la masa învinsului

Când negocierile s-au împotmolit, premierul desemnat Adolphe Thiers l-a chemat pe Alphonse de Rothschild la Versailles. Pentru publicul parizian, Alphonse era un om de lume: colecționar de artă, pictor amator, prezență obișnuită la curse. În realitate, făcuse douăzeci de ani de ucenicie în bancă, condusese compania feroviară a familiei și afacerea cu aur și ajunsese unul dintre cei mai influenți regenți ai Băncii Franței. Tatăl său, James, murise de puțin timp, iar fiul abia ieșea din umbra lui.

Bismarck l-a tratat cu o grosolănie calculată. În timpul asediului, statul-major german se instalase pe moșia Rothschild de la Ferrières, iar cancelarul vânase acolo, golise crama și trimisese o parte din oi pe propria moșie. La negocieri, și-a descărcat frustrarea pe bancher. Alphonse a numit pretențiile germane „rușinoase” și „dezastruoase”, dar a rămas calm. Știa cine ține cărțile.

În spatele lui, propria familie era ruptă de război. La Frankfurt, Mayer Carl îi scria lui Bismarck scrisori de devotament. La Paris, frații Alphonse, Gustave și Edmond păzeau meterezele orașului asediat. La Londra, Lionel, socrul și vărul lui Alphonse, a încercat să rămână neutru și a reușit doar să-i supere pe toți. O dinastie construită pe căsătorii între veri, pe capital comun și pe principiul unității se descoperea, pentru prima oară, împărțită pe linia frontului.

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Acordul semnat pe 26 februarie a păstrat miliardul, plătibil în rate până în martie 1875. Alphonse a obținut o singură concesie, care părea minoră: dacă Franța plătește mai devreme, Germania își retrage trupele mai devreme. Clauza aceasta avea să decidă totul.

„Cel mai mare eveniment financiar din istorie”

Soluția lui Alphonse era simplă pe hârtie: statul împrumută banii de la public și îi plătește Germaniei. Greutatea era la scară. Înainte de război, piața pariziană absorbea cam 200 de milioane de dolari pe an în obligațiuni noi. Acum Bursa fusese închisă luni întregi, bancherii fugiseră la Londra, iar despăgubirea cerea mai mult decât atât, an de an. Capitalul trebuia adus din toată lumea.

Aici conta rețeaua. În cele două decenii anterioare, casele Rothschild de la Londra și Paris intermediaseră peste o treime din tot capitalul atras pe piețele internaționale. Prima emisiune, de 400 de milioane de dolari, a fost cea mai mare din istorie până atunci. A fost împărțită între un sindicat la Paris și unul la Londra, condus de Rothschild împreună cu Baring Brothers.

Prețul înfrângerii se vedea în dobândă. Înainte de război, Franța se împrumuta cu puțin peste 4%, un credit întrecut doar de cel britanic. Acum i se cerea 6%. Rezultatul a surprins chiar și emitenții: investitorii parizieni au acoperit emisiunea din prima zi, cererea finală a fost de aproape trei ori mai mare decât oferta, iar subscrieri au sosit până din India. În trei luni, obligațiunile se apreciaseră cu 15%.

A doua emisiune, din iulie 1872, a mobilizat un sindicat de 55 de bănci. În Franța, oamenii au stat la coadă toată noaptea. Cererea totală a ajuns la 9 miliarde de dolari, de cincisprezece ori suma necesară. Se zvonea că 350 de milioane veneau din Berlin, Frankfurt și Viena: germanii împrumutau Franța ca să-și poată plăti datoria față de Germania. O parte din entuziasm era speculativ, dar prețul a urcat cu 25% în următorii doi ani, semn că cererea reală era solidă.

Pe ansamblu, cele două emisiuni au strâns 1,1 miliarde de dolari. Rothschilzii au încasat un comision de 4 milioane, plus câștiguri estimate la zeci de milioane din titlurile păstrate. O revistă financiară britanică a numit operațiunea cel mai mare eveniment financiar din istorie. Franța a plătit despăgubirea în mai puțin de doi ani, iar Alphonse a fost celebrat ca salvator național.

Ce n-a înțeles Bismarck

Greșeala lui Bismarck a fost una de contabilitate mentală. El privea bogăția Franței ca pe un stoc: bani aflați într-un buzunar, care pot fi scoși și duși peste graniță. Piața a tratat-o ca pe un flux: capacitatea unui stat de a strânge impozite zeci de ani de acum înainte și încrederea economisitorilor că le va strânge.

Atâta vreme cât încrederea rămânea intactă, miliardul nu trebuia plătit dintr-odată de economia franceză. Era transformat în cupoane, întinse pe o generație și datorate în mare parte propriilor cetățeni și clasei de mijloc europene. Dobânda de 6% era taxa pe înfrângere. Faptul că investitorii o cereau de cincisprezece ori era verdictul că Franța rămâne solvabilă.

Clauza obținută de Alphonse a transformat această încredere în suveranitate. Fiecare an câștigat la plata despăgubirii însemna un an mai puțin cu trupe străine pe teritoriul francez. Franța a trecut printr-o scurtă perioadă de depresiune, dar a ieșit din ea unită și sfidătoare, nu slăbită pentru o generație, cum plănuise Berlinul.

Într-o sală de la Versailles, Bismarck avea armata, teritoriul și ultimul cuvânt. Bancherul căruia îi vorbea în germană ca să-l umilească avea doar o rețea de încredere care trecea peste linia frontului. S-a dovedit suficient. Lecția e incomodă pentru orice ministru de finanțe, de atunci până azi: o datorie e sustenabilă exact atât cât cred cei care o cumpără. Iar o țară pe care piața o crede nu poate fi ruinată nici măcar de învingătorul ei.