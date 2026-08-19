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Cel mai mare pericol din manifestul lui Mark Zuckerberg despre AI. Ce înțelege, de fapt, șeful Meta printr-o „viață mai bună”

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Mark Zuckerberg încearcă să ne vândă un viitor în care AI-ul dezvoltat de Meta ne va rezolva toate problemele și toată lumea va avea de câștigat. Însă felul în care expune acest viitor utopic trădează o lipsă de înțelegere cu privire la ceea ce ne face oameni și o totală desprindere de realitate.

  • Mark Zuckerberg a publicat pe blogul oficial al Meta o opinie intitulată „Viitorul aparține tuturor: drumul către un viitor pozitiv în lumea AI”.
  • E un fel de manifest despre cum crede șeful Meta că ar trebui să arate lumea în era „superinteligenței”, așa cum o denumește el.
  • Textul diferă mult față de discursurile din industria AI.

Mai exact, spre deosebire de discursurile mai apocaliptice din industria AI, textul de peste 6.000 de cuvinte a lui lui Mark Zuckerberg e unul profund optimist.