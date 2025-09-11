Cel mai mare producător auto european anunță investiții de un miliard de euro în AI: Vrem să micșorăm cu 25% timpii de dezvoltare pentru mașinile noi

Grupul Volkswagen va investi până la un miliard de euro în aplicații de inteligență artificială (AI) până în 2030, a anunțat compania la salonul IAA Mobility de la Munchen. Investițiile vizează dezvoltarea de vehicule cu suport AI, aplicații industriale și extinderea infrastructurii IT de înaltă performanță.

Compania estimează câștiguri de eficiență și evitarea unor costuri de până la patru miliarde de euro până în 2035. În prezent, peste 1.200 de aplicații AI sunt folosite în cadrul grupului care cuprinde mai mult de zece mărci auto.

AI-ul va permite scurtarea timpilor totali de dezvoltare a modelelor noi. Grupul Volkswagen anunță că dezvoltă împreună cu Dassault Systemes un mediu de inginerie bazat pe AI pentru toate mărcile și regiunile, unde se vor face testări virtuale și simulări de componente, scopul fiind accelerarea timpilor de dezvoltare a produselor noi, spune compania.

„Scopul nostru este scurtarea ciclului de dezvoltare a produselor la 36 de luni sau mai puțin, cu cel puțin 25% (aproximativ 12 luni) mai repede față de prezent”, spun cei de la Volkswagen.

AI-ul va fi integrat și pe liniile de producție, printr-un așa-numit „cloud de fabrică” ce conectează peste 40 de unități de producție, ideea fiind de a optimiza procesele complexe de asamblare și de a ajunge să se facă reduceri de costuri, prin utilizarea mai eficientă a materialelor și a energiei.

Marii producători auto integrează tot mai multe tehnologii de AI în operațiunile lor, fie că este vorba despre simulări în testarea de componente sau de designul asistat. În fabrici, senzorii de pe liniile de asamblare trimit date în timp real, iar aplicațiile pe bază de AI detectează eventuale anomalii sau defecte.

