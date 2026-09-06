Cel mai mare producător de energie electrică din România scumpește prețurile pentru o parte a populației
Hidrolectrica a decis majorarea tarifelor pentru clienții cărora le expiră contractele în octombrie sau pentru clienții noi, scrie site-ul Economica.
Potrivit notificărilor consultate de redacție și primite de o parte a populației, noul preț va fi din octombrie de 0,515 lei/kWh, fără tarife de rețea și taxe, față de nivelul de acum, de 0,45 de lei/kWh.
Asta înseamnă o scumpire de 13%.
Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România.