Cel mai mare producător de energie electrică din România scumpește prețurile pentru o parte a populației

Hidrolectrica a decis majorarea tarifelor pentru clienții cărora le expiră contractele în octombrie sau pentru clienții noi, scrie site-ul Economica.

Potrivit notificărilor consultate de redacție și primite de o parte a populației, noul preț va fi din octombrie de 0,515 lei/kWh, fără tarife de rețea și taxe, față de nivelul de acum, de 0,45 de lei/kWh.

Asta înseamnă o scumpire de 13%.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România.