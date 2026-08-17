Cel mai mare producător de roboți umanoizi din lume a prezentat noul său model „Superman”

Compania chineză Unitree a dezvăluit luni un nou robot de mare viteză, pe care l-a numit „Superman”, cu doar câteva zile înainte de a deveni prima companie de robotică de uz general care se listează la bursa de valori din China continentală, relatează Reuters.

Acțiunile Unitree, cel mai mare producător de roboți umanoizi din lume raportat la vânzări, vor începe să fie tranzacționate pe Bursa din Shanghai miercuri. Compania a strâns 6,1 miliarde de yuani (905 milioane de dolari) printr-o ofertă publică inițială (IPO) săptămâna trecută.

Compania cu sediul în Hangzhou, un important centru tehnologic din estul Chinei, a declarat că a proiectat și produs un prototip al noului robot în puțin peste trei luni. Acesta a reușit să efectueze o săritură verticală de 2 metri și a atins o viteză maximă de 12,66 metri pe secundă.

Unitree New Robot Preview: “Superman” Breaking the Limits of Humanity🥳

Standing high jump 2 m, top speed 12.66 m/s (0.85 m leg length)

Surpassing the standing high jump and running speed records of all humans around the world

This new machine has only been in development for a… pic.twitter.com/12i80ITU6p — Unitree (@UnitreeRobotics) August 17, 2026

Debutul Unitree pe Bursa din Shanghai va coincide cu deschiderea Conferinței Mondiale pentru Roboți de la Beijing, sporind atenția investitorilor asupra unei companii ai cărei roboți umanoizi au atras atenția la nivel mondial datorită capacității lor de a alerga, dansa și executa arte marțiale.

Compania din China susține că a livrat un număr uriaș de roboți

Unitree a declarat într-un mesaj publicat pe rețelele sociale săptămâna trecută că, până în iulie, a produs și livrat în total aproximativ 18.000 de roboți umanoizi bipezi, din mai multe modele.

Unitree a declarat că noul său robot „Superman” se află încă în proces de dezvoltare și că ar putea fi îmbunătățit în continuare în lunile următoare.

Wang Xingxing, fondatorul companiei, a devenit cunoscut la nivel național în China după ce a obținut anul trecut un loc în primul rând la un summit găzduit de președintele chinez Xi Jinping pentru liderii companiilor de tehnologie.

Startup-ul este susținut, de asemenea, de unele dintre cele mai influente companii de tehnologie din China, printre care Tencent, Alibaba și DeepSeek.

Acțiunile Unitree ar putea beneficia de revenirea mai amplă a acțiunilor chineze din sectorul tehnologic, după vânzările masive de luna trecută.

Indicele STAR50 al Bursei din Shanghai a crescut cu aproximativ 15% față de minimul din ultimele trei luni, atins la începutul lunii august.