Cel mai popular ministru austriac a anunțat că are cancer, dar va continua să lucreze

Ministrul austriac al Finanțelor, Markus Marterbauer, suferă de cancer și va urma un tratament în următoarele trei luni, rămânând în funcție și continuând să lucreze, anunță un comunicat transmis luni de ministerul său, potrivit Reuters.

Potrivit sondajelor de opinie, Marterbauer, un economist în vârstă de 61 de ani adus în guvern de social-democrați, este cel mai popular ministru din coaliția de guvernare formată din trei partide și condusă de Partidul Popular conservator.

El a reprezentat figura calmă a eforturilor dificile de a readuce deficitul bugetar al țării în limita de 3% din PIB impusă de Uniunea Europeană, în timp ce partidul său și celelalte partide de la guvernare au continuat să piardă teren în fața Partidului Libertății, de extremă dreapta.

„Am fost diagnosticat cu limfom. O boală care are acum șanse foarte bune de vindecare, grație cercetărilor aprofundate și sistemului de sănătate austriac de calitate. Cu toate acestea, este important să încep imediat tratamentul adecvat”, a spus Marterbauer.

„Ședințele de tratament vor constitui programări suplimentare în agenda mea oficială și, prin urmare, vor duce ocazional la reprogramarea unor întâlniri. Cu toate acestea, tratamentul va fi planificat astfel încât să îmi pot îndeplini pe deplin îndatoririle și responsabilitățile”, a adăugat el.

În comunicat nu a fost precizat tipul de limfom cu care a fost diagnosticat Marterbauer sau tratamentul pe care îl va urma, iar un purtător de cuvânt a refuzat să ofere detalii suplimentare.