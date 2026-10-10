Cel mai vechi truc al finanțelor publice care chiar a funcționat pentru o vreme

Cu 1.700 de ani înainte de tiparnițe și bănci centrale, un imperiu a descoperit cel mai vechi truc al finanțelor publice. A funcționat pentru o vreme.

La începutul secolului al III-lea, un roman putea cântări în palmă o monedă de argint și putea fi aproape sigur că ține același ban pe care îl folosise tatăl lui. Același chip de împărat, aceeași formă și cam aceeași greutate. Aceeași valoare, cel puțin după spusele statului.

Numai că argintul din ea era tot mai puțin. Nu dintr-odată, nu cu zgomot. Puțin câte puțin, de la o domnie la alta, într-un ritm suficient de lent încât nimeni să nu poată arăta cu degetul ziua în care banul încetase să fie ce scrie pe el.

Imperiul Roman dăduse peste o soluție foarte veche la o problemă foarte modernă: statul cheltuia mai mult decât avea. Armatele trebuiau plătite, frontierele apărate, administrația ținută în viață, iar impozitele nu ajungeau mereu. Între a cere mai mult de la contribuabili și a cere mai puțin de la monedă, a doua cale avea un avantaj irezistibil. Nici măcar nu trebuia anunțată.

Astăzi spunem că un stat își „depreciază” moneda. Romanii îi „diluau” valoarea la propriu, în creuzet.

O monedă care slăbea de la un împărat la altul

Criza nu a început cu o decizie, ci cu un obicei.

Timp de secole, denarul fusese una dintre monedele de referință ale lumii antice. În epoca lui Augustus, era aproape argint curat. Apoi cheltuielile imperiului au început să crească, iar împărații au descoperit, unul după altul, că puritatea metalului e o variabilă mai docilă decât bugetul.

Nero a operat o depreciere importantă în secolul I. Sub Marcus Aurelius, conținutul de argint a mai coborât o treaptă. Septimius Severus, cu un aparat militar enorm de întreținut, l-a împins și mai jos. Niciunul nu a dat lovitura de grație. Fiecare a lăsat doar moneda puțin mai slabă decât o găsise.

Aritmetica era de o simplitate dezarmantă. Dacă ai argint pentru o sută de monede și pui în fiecare doar jumătate din cât puneai înainte, bați aproape două sute. Pe termen scurt, statul câștigă: soldații sunt plătiți, furnizorii primesc banii, conturile imperiului se închid.

Problema începe abia în ziua în care oamenii își dau seama.

Antoninianul, sau promisiunea dublă

În anul 215, Caracalla a introdus o monedă nouă, pe care istoricii o numesc astăzi antoninian. Se crede că trebuia să circule drept doi denari. Dar nu conținea argint cât pentru doi denari

Pentru vistierie, era o afacere strălucită. Pentru moneda romană, era începutul unui declin mult mai abrupt.

În deceniile următoare, imperiul a intrat în ceea ce manualele numesc Criza secolului al III-lea. Împărații se succedau cu o viteză amețitoare, generalii își proclamau propriile regimuri, frontierele cedau, epidemiile secerau populația, comerțul se poticnea. Iar fiecare nou stăpân, oricât de scurtă i-ar fi fost domnia, avea nevoie înainte de orice de bani pentru armată. Soldații trebuiau convinși să lupte pentru el. Și, la fel de important, să nu lupte împotriva lui.

Așa că monetăriile băteau bani. Tot mai mulți, cu tot mai puțin argint.

Pe la jumătatea secolului, antoninianul mai păstra doar o fracțiune din metalul pe care aspectul lui îl promitea. Sub Gallienus, moneda ajunsese practic o bucată de metal comun învelită într-o peliculă subțire de argint, un ban care strălucea exact cât să nu fie privit prea atent.

Roma nu inventase tiparnița. Inventase însă ceva care îi seamănă izbitor: arta de a înmulți banii fără a înmulți și bogăția din spatele lor.

Oamenii au înțeles

Aici povestea încetează să mai fie antică. Un stat poate declara cât valorează o monedă. Nu poate obliga pe nimeni să creadă asta la nesfârșit.

Monedele vechi, cu mai mult argint, au început să dispară, ascunse în ulcioare, păstrate, tezaurizate. Cele noi și proaste rămâneau pentru plățile de zi cu zi. Este mecanismul pe care, cu multe secole mai târziu, avea să-l rezume așa-numita lege a lui Gresham: când autoritatea impune ca doi bani de calitate diferită să circule la aceeași valoare, banul rău îl alungă pe cel bun.

Negustorii, între timp, au făcut ce fac negustorii dintotdeauna. Dacă moneda cu care erau plătiți valora mai puțin, cereau mai multe monede. Prețurile nominale urcau.

Statul putea fabrica bani. Nu putea fabrica, prin aceeași operațiune, grâu, vin, ulei, vite sau zile de muncă. Imperiul învăța, pe pielea supușilor săi, diferența dintre a avea mai mulți bani și a fi mai bogat.

Când împăratul a decis că problema sunt prețurile

Spre sfârșitul secolului, Dioclețian a moștenit o economie zdruncinată din temelii. A încercat întâi să repare moneda. Apoi, în anul 301, a făcut ceva mult mai spectaculos: a încercat să repare prețurile.

Edictul privind prețurile maxime era, în esență, o listă uriașă de plafoane pentru lumea romană. Cât putea costa carnea. Cât vinul, cât hainele, cât transportul. Cât putea cere un muncitor pentru o zi de lucru, cât un meșteșugar, cât un profesor. Prețuri gravate în piatră, la propriu.

Mesajul care însoțea edictul i-ar fi sunat cunoscut oricărui cititor de astăzi: scumpirile erau puse, în mare parte, pe seama lăcomiei negustorilor și a speculanților. Pedepsele pentru încălcarea regulilor puteau fi dintre cele mai aspre.

Numai că un împărat poate fixa un preț pe o inscripție. Nu poate fixa prin decret cât costă să crești o vită, să culegi o recoltă sau să cari o amforă de ulei de la un capăt la altul al imperiului. Acolo unde prețul legal cobora sub cel real, marfa pur și simplu înceta să mai apară pe tarabă. Au urmat penuriile, ocolirea regulilor, comerțul pe sub mână. Lactanțiu, un autor creștin fără nicio simpatie pentru Dioclețian, scria că mărfurile dispăruseră din piețe și că se vărsase sânge pentru lucruri mărunte.

Edictul nu a atins cauza bolii. A fost, în cele din urmă, abandonat.

Cea mai veche lecție a banilor

Există ceva aproape tulburător de familiar într-o monedă romană de acum 1.700 de ani.

Tehnologia banilor s-a schimbat de nerecunoscut. Băncile centrale nu mai scot argint din monede; banii de azi sunt, în cea mai mare parte, fiduciari, iar mecanismele prin care apare inflația sunt incomparabil mai complexe decât un creuzet și o porție de cupru.

Dar o regulă elementară a supraviețuit tuturor imperiilor. Este mult mai ușor să schimbi cifra de pe bani decât să sporești cantitatea de bunuri și de muncă dintr-o economie.

Și încă ceva, mai important. Moneda nu ține de chipul împăratului bătut pe ea, ci prin încrederea omului care o primește. Romanul care și-a îngropat denarii vechi într-un ulcior nu citise nici Gresham, nici vreun manual de economie. Înțelesese doar, înaintea vistiernicilor, că promisiunea gravată pe monedă nu mai valora cât metalul din ea.

Când încrederea aceasta se fisurează, întrebarea nu mai este cât valorează un ban. Întrebarea devine cât valorează cuvântul celui care l-a emis.