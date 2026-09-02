Cele 10 propuneri ale AUR pentru un program de guvernare. Comparație cu propunerile PSD. „Noi nu știm cuvinte atât de frumoase”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a prezentat miercuri, într-o conferinţă de presă, zece propuneri ale formaţiunii sale pentru un program de guvernare, comparându-le pe fiecare cu cele prezentate recent de liderul PSD, Sorin Grindeanu, tot zece la număr, scrie Agerpres.

„Noi ne-am propus astăzi, printre altele, să oferim şi un răspuns cerinţelor PSD privind aşa-numitele priorităţi pentru România. Prima prioritate: refacerea sistemului energetic şi valorificarea resurselor. Propunerile domniei sale sunt să facă un audit, să elaboreze un calendar (…), să facă un inventar. Noi propunem mai la firul ierbii, aşa, mai concret: oprirea decarbonizării, finalizarea centralei de la Iernut, construirea centralei de la Turceni, construirea hidrocentralelor cu acumulare (…) Tarniţa-Lăpuşteşti, Porţile de Fier Bicaz şi finalizarea inelului naţional de 400 de kilovolţi”. A doua prioritate anunţată de PSD – Securitatea naţională, Apărarea şi industria de profil. PSD propune un portofoliu de companii româneşti, adică tot un inventar, un program şi nişte condiţii. Noi avem propuneri mai concrete. Prima dintre ele – desecretizarea contractelor semnate cu banii din SAFE. În al doilea rând, asigurarea a minim 50% din ceea ce prevăd acele contracte prin componentă naţională şi, în al treilea rând, renegocierea contractelor acolo unde este cazul”, a declarat Peiu.

Referitor la „reindustrializarea capitalului productiv”, el a spus că PSD propune harta capacităţilor productive, alte programe, scheme şi operaţionalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, „operaţionalizare pe care România o face de cinci ani”, în timp ce AUR vrea preţuri decente la energie, ajutor de stat pentru plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

În ceea ce priveşte colectarea corectă, combaterea fraudei şi disciplina bugetară, el a arătat că PSD vorbeşte de integrare, elaborarea unor ţinte, mult control pe firme şi un inventar serios. „Noi propunem iarăşi chestiuni mai simple: revenirea la TVA de 19% cotă standard, 9% cotă redusă, impozit pe dividende de 8%, prag la micro-întreprinderi de 500.000 de euro şi cota pentru întreprinderii 1,25% din cifra de afaceri, limitarea controalelor şi taxarea inversă în cazul TVA”, a adăugat Petrişor Peiu.

300 de parlamentari, guvern cu 10 ministere

În cazul reformei statului şi a serviciilor publice, el aminteşte că PSD vrea un audit, un portal public şi interoperabilitate, în timp ce AUR doreşte 300 de parlamentari, guvern cu 10 ministere, maxim 50 de secretari de stat, maxim 20 de agenţii şi autorităţi, reducerea birocraţiei şi dereglementare.

„Muncă, venituri, coeziune socială şi demografie. PSD propune mecanisme de corelare, extinderea negocierii colective şi cont individual de competenţe. Noi nu ştim cuvinte atât de frumoase şi propunem indexarea pensiilor, CASS încasat la numărul efectiv de ore lucrate, stimularea muncii, anularea CASS pentru mame, veterani, foşti deţinuţi politici. Educaţie, sănătate, competenţe şi cercetare – PSD propune un program de alfabetizare, învăţământ dual, în condiţiile în care PSD-ul a desfiinţat şcolile profesionale, şi reţea de prevenţie. Noi, iarăşi mai puţin lipsiţi de imaginaţie, propunem păstrarea examenului naţional de capacitate, generalizarea mesei calde în învăţământul primar şi gimnazial, spitale noi, ambulatorii şi institute naţionale, credit fiscal pentru finanţarea cercetării”, a detaliat senatorul AUR.

La capitolul agricultură, alimente româneşti şi irigaţii, pe lista PSD se regăsesc un inventar, programe şi trasabilitate, spune Peiu. „Atenţie, toate propunerile PSD pentru doi ani. (…) Noi propunem irigaţii, finanţarea centrelor de colectare, controlul epidemiilor şi ferme de reproducţie”.

„Infrastructură şi investiţii strategice – PSD propune iarăşi audit, pregătirea planului naţional, liste scurte. Noi – finalizarea Coridorului 4 European de Cale Ferată, electrificarea a 1.000 de km cale ferată, dublarea liniei Constanţa – Mangalia şi a liniei Cluj-Napoca – Episcopia Bihorului, investiţia hidrotehnică Bala, ca să avem şi centrală nucleară, finalizarea A0, centura Bucureştiului A1, A7 şi A8”, a mai arătat el.

Pentru „România Europeană şi Euroatlantică”, AUR va solicita „renegocierea programelor care ne-au făcut atâta rău – în primul rând, politica de tip Green Deal şi, în al doilea rând, renegocierea împrumuturilor cu Uniunea Europeană, Peiu comparând cu ideile PSD: „harta capacităţilor, alte programe, nu ştim care altele, scheme şi operaţionalizarea BID, iarăşi e aceeaşi”.