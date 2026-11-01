Cele 3 țări care beneficiază de conflictul dintre SUA și China

Pentru unele țări, confruntarea dintre SUA și China se traduce prin investiții masive, infrastructură nouă și venituri guvernamentale mai mari.

Pe măsură ce Washingtonul încearcă să își reducă dependența de Beijing pentru mineralele critice, puterea de negociere a statelor care îi pot oferi surse alternative crește.

Congo se numără printre marii beneficiari ai acestei confruntări. După cum analizează The Economist, cele două superputeri canalizează capitalul către Congo, Brazilia și Kazahstan, concurând pentru accesul la materiile prime necesare inteligenței artificiale, electrificării și industriei de apărare.

Pentru guvernele care dețin zăcăminte exploatabile, se deschide o fereastră de oportunitate: acestea pot obține finanțare și condiții mai bune, fără a alege neapărat exclusiv o singură parte.

O vedere de ansamblu a unei mine de aur artizanale din Las Brisas de Cuyuni, lângă localitatea Las Claritas, statul Bolívar, Venezuela, surprinsă pe 11 iunie 2026. Venezuela, care deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, dispune, de asemenea, de zăcăminte de aur, diamante, bauxită, coltan și pământuri rare; totuși, o mare parte din zonele sale miniere — în special „Arcul Minier”, care se întinde pe 112.000 km² în regiuni izolate, departe de marile orașe — este controlată de bande înarmate sau de grupări de gherilă. Credit line: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Bogăția de sub pământ nu este suficientă

Noua cursă amintește de perioadele anterioare de cerere explozivă de materii prime, când economiile în curs de dezvoltare își puteau crește dramatic veniturile datorită exporturilor de resurse naturale.

Astăzi, însă, există un factor suplimentar: nevoia geopolitică de aprovizionare. SUA încearcă să creeze lanțuri de aprovizionare alternative, în timp ce China investește pentru a-și menține poziția puternică.

Marii câștigători nu sunt doar cei cu bogății minerale, ci sunt în principal cei care au deja mine în funcțiune, instalații care pot fi extinse sau proiecte care pot fi reluate relativ repede.

Diferența este crucială. Un zăcământ poate dura mai mult de un deceniu pentru a fi descoperit, dezvoltat și produs. Nevoia strategică a superputerilor este mult mai urgentă.

Congo în centrul atenției

Republica Democrată Congo este un exemplu excelent al modului în care concurența este transformată în oportunități economice.

În această fotografie, realizată pe 19 noiembrie 2025, este surprinsă uzina de prelucrare a pământurilor rare „Baogang Xinli” din districtul Xinfeng — aflată în prezent în construcție — în Ganzhou, provincia Jiangxi, din estul Chinei. Ascunsă în solul roșiatic din sudul Chinei se află o forță latentă: unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare esențiale este exploatat non-stop de o industrie învăluită în secret și puternic păzită. Dealurile din provincia Jiangxi găzduiesc majoritatea minelor de pământuri rare din China, materiale care sunt utilizate într-o gamă largă de produse, de la telefoane inteligente până la tehnologii de ghidare a rachetelor. Credit line: Hector RETAMAL / AFP / Profimedia

Țara are zăcăminte bogate de cupru și cobalt, dar conflictul și instabilitatea au alungat mulți investitori occidentali. Companiile chineze au profitat de această retragere, achiziționând active și consolidându-și prezența.

Acum interesul american revine. Revendicarea asupra minelor este însoțită de planuri pentru infrastructura de transport, necesară pentru ca producția să ajungă pe piețele internaționale.

Pentru o economie atât de precară, intrările de capital pot avea un impact mare. Adevărata miză, însă, este cât din această bogăție va fi transformată în venituri publice, procesare locală și dezvoltare durabilă.

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Pământuri rare și tungsten

Brazilia și Kazahstanul atrag, de asemenea, interesul ambelor părți, diferite minerale ocupând un loc central.

În Brazilia, pământurile rare oferă SUA o potențială sursă alternativă de aprovizionare dincolo de Asia. În Kazahstan, tungstenul, un material esențial pentru aplicații industriale și militare avansate, are o importanță deosebită.

Prezența chineză rămâne puternică și mai extinsă, acoperind mai multe categorii de minerale. Astfel, guvernele gazdă pot valorifica licitațiile competitive pentru a obține o participare mai mare la proiecte și investiții suplimentare.

Un muncitor merge pe șantierul unei uzine de prelucrare a pământurilor rare aparținând companiei Lynas, în Gebeng, în estul Malaeziei, pe 19 aprilie 2012. Compania minieră australiană Lynas Rare Earths a anunțat vineri, 20 octombrie 2023, că își va suspenda temporar cea mai mare parte a activităților din Malaezia pentru lucrări de modernizare, în contextul unui litigiu juridic cu guvernul malaezian privind licența sa de operare. Credit line: Lai Seng Sin / AP / Profimedia

Oportunitatea și limita ei

Această concentrare a intereselor creează un grup restrâns de producători privilegiați. În același timp, evidențiază o slăbiciune a pieței globale: afirmarea că există mine nu este suficientă pentru a asigura aprovizionarea viitoare.

Sunt necesare noi cercetări, noi proiecte și investiții pe termen lung. Intervenția guvernamentală poate accelera unele tranzacții, dar complică și calculele companiilor privind prețurile și randamentele.

Deocamdată însă, cei cu o producție care poate fi extinsă rapid dețin un avantaj semnificativ. Concurența dintre superputeri le oferă ceva rar: mai mulți potențiali cumpărători, mai mult capital disponibil și mai mult spațiu pentru a-și stabili propriile condiții.