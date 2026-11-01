Cele 3 țări care beneficiază de conflictul dintre SUA și China
Pentru unele țări, confruntarea dintre SUA și China se traduce prin investiții masive, infrastructură nouă și venituri guvernamentale mai mari.
Pe măsură ce Washingtonul încearcă să își reducă dependența de Beijing pentru mineralele critice, puterea de negociere a statelor care îi pot oferi surse alternative crește.
Congo se numără printre marii beneficiari ai acestei confruntări. După cum analizează The Economist, cele două superputeri canalizează capitalul către Congo, Brazilia și Kazahstan, concurând pentru accesul la materiile prime necesare inteligenței artificiale, electrificării și industriei de apărare.
Pentru guvernele care dețin zăcăminte exploatabile, se deschide o fereastră de oportunitate: acestea pot obține finanțare și condiții mai bune, fără a alege neapărat exclusiv o singură parte.
Bogăția de sub pământ nu este suficientă
Noua cursă amintește de perioadele anterioare de cerere explozivă de materii prime, când economiile în curs de dezvoltare își puteau crește dramatic veniturile datorită exporturilor de resurse naturale.
Astăzi, însă, există un factor suplimentar: nevoia geopolitică de aprovizionare. SUA încearcă să creeze lanțuri de aprovizionare alternative, în timp ce China investește pentru a-și menține poziția puternică.
Marii câștigători nu sunt doar cei cu bogății minerale, ci sunt în principal cei care au deja mine în funcțiune, instalații care pot fi extinse sau proiecte care pot fi reluate relativ repede.
Diferența este crucială. Un zăcământ poate dura mai mult de un deceniu pentru a fi descoperit, dezvoltat și produs. Nevoia strategică a superputerilor este mult mai urgentă.
Congo în centrul atenției
Republica Democrată Congo este un exemplu excelent al modului în care concurența este transformată în oportunități economice.
Țara are zăcăminte bogate de cupru și cobalt, dar conflictul și instabilitatea au alungat mulți investitori occidentali. Companiile chineze au profitat de această retragere, achiziționând active și consolidându-și prezența.
Acum interesul american revine. Revendicarea asupra minelor este însoțită de planuri pentru infrastructura de transport, necesară pentru ca producția să ajungă pe piețele internaționale.
Pentru o economie atât de precară, intrările de capital pot avea un impact mare. Adevărata miză, însă, este cât din această bogăție va fi transformată în venituri publice, procesare locală și dezvoltare durabilă.
În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale, poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix:
Pământuri rare și tungsten
Brazilia și Kazahstanul atrag, de asemenea, interesul ambelor părți, diferite minerale ocupând un loc central.
În Brazilia, pământurile rare oferă SUA o potențială sursă alternativă de aprovizionare dincolo de Asia. În Kazahstan, tungstenul, un material esențial pentru aplicații industriale și militare avansate, are o importanță deosebită.
Prezența chineză rămâne puternică și mai extinsă, acoperind mai multe categorii de minerale. Astfel, guvernele gazdă pot valorifica licitațiile competitive pentru a obține o participare mai mare la proiecte și investiții suplimentare.
Oportunitatea și limita ei
Această concentrare a intereselor creează un grup restrâns de producători privilegiați. În același timp, evidențiază o slăbiciune a pieței globale: afirmarea că există mine nu este suficientă pentru a asigura aprovizionarea viitoare.
Sunt necesare noi cercetări, noi proiecte și investiții pe termen lung. Intervenția guvernamentală poate accelera unele tranzacții, dar complică și calculele companiilor privind prețurile și randamentele.
Deocamdată însă, cei cu o producție care poate fi extinsă rapid dețin un avantaj semnificativ. Concurența dintre superputeri le oferă ceva rar: mai mulți potențiali cumpărători, mai mult capital disponibil și mai mult spațiu pentru a-și stabili propriile condiții.