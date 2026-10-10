Cele 3 viteze ale industriei auto: vânzările de mașini electrice au depășit în China un nou record, în timp ce în SUA au coborât la un minim istoric. Europa este la mijloc

Producția și vânzările de automobile electrice au accelerat în 2025, ajungând la 14,5 milioane de unități, dar contribuția principală a fost a Chinei, care a beneficiat de subvenții din partea guvernului. Viteza de expansiune a acestui tip de propulsie a fost diferită dacă comparăm cu celelalte două piețe majore ale lumii, SUA și Europa, ponderea în totalul pieței auto fiind simțitor diferită, relevă analiza Profit.ro.

În China, la finalul lunii august, 65,2% din autoturismele noi vândute erau complet electrice, în timp ce în Europa procentul a urcat la 33,7%. La polul opus, SUA, care și-a schimbat radical politicile de mediu odată cu schimbarea președintelui, a înregistrat doar 7,3% vehicule electrice în primele opt luni ale anului.

Principalul vector de creștere care a oferit încredere cumpărătorilor că nu există motive de îngrijorare a fost rețeaua de încărcare, care s-a dezvoltat destul de rapid în ultimii ani. China este de departe campioană și la acest capitol, în timp ce Europa încearcă să țină pasul cu numărul autovehiculelor aflate în trafic, dar se lovește de birocrația specifică unei economii capitaliste.

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