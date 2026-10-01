Cele două țări care au peste o treime din rezervele strategice de motorină ale UE și i-au supărat pe americani

Administrația Trump cere Europei să elibereze stocurile de motorină de urgență, potrivit surselor Reuters, lucru care aduce în atenția publică stocurile UE, precum și cele ale Franței și Germaniei, care împreună reprezintă peste o treime din rezervele strategice de motorină ale blocului comunitar.

Prețurile motorinei au crescut până la niveluri record sau aproape record pe mai multe piețe, inclusiv în Europa, transformând acest combustibil într-o preocupare politică și economică, deoarece acesta stă la baza transportului rutier, agriculturii și industriei.

Prețurile motorinei au tot crescut și în România, unde joi dimineață erau la aproape toate marile lanțuri de benzinării în intervalul 10,9 – 11 lei.

Americanii sunt supărați pe Franța și Germania

Oficialii SUA sunt deosebit de deranjați de Franța și Germania, despre care consideră că nu și-au respectat angajamentele asumate în cadrul acțiunii coordonate de eliberare de urgență a stocurilor de petrol, convenită la începutul acestui an de Agenția Internațională pentru Energie pentru a contribui la compensarea întreruperilor de aprovizionare legate de războiul din Iran, au declarat pentru Reuters surse care cunosc demersurile americane.

Țările Uniunii Europene dețineau aproximativ 39 de milioane de tone de rezerve de urgență de motorină, conform celor mai recente date disponibile ale Eurostat, pentru luna mai 2025.

Germania deținea 5,6 milioane de tone, iar Franța 8,2 milioane de tone, ceea ce înseamnă că cele două țări reprezentau împreună aproximativ 35% din rezervele strategice ale UE.

Țările UE dețin aproape 109 milioane de tone de rezerve de urgență de țiței și combustibili.

Washingtonul a îndemnat Europa să reducă stocurile de motorină, au declarat surse, pe fondul creșterii prețurilor la nivel mondial ca urmare a perturbărilor legate de războiul din Iran și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Normele UE impun statelor membre să mențină rezerve de urgență de petrol care să acopere cel puțin 90 de zile de importuri nete sau 61 de zile de consum intern, oricare dintre aceste valori este mai mare. Blocul, în ansamblul său, respectă aceste norme.

UE spune că discută alte retrageri de stocuri

Această dispută evidențiază echilibrul delicat cu care se confruntă guvernele europene. După ce și-a redus dependența de importurile de combustibil din Rusia în urma invaziei Ucrainei de către Moscova și și-a redus semnificativ propria capacitate de rafinare în ultimele două decenii, Europa a devenit din ce în ce mai dependentă de importurile de motorină din SUA, mai ales pe fondul faptului că războiul din Iran reduce drastic aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

În luna martie, AIE a convenit să pună la dispoziție la nivel global aproximativ 400 de milioane de barili din stocurile de urgență, SUA furnizând 172 de milioane de barili, iar țările UE angajându-se să furnizeze 20% din volumul total.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat marți că blocul a discutat cu directorul executiv al AIE, Fatih Birol, despre posibile retrageri suplimentare din stocuri, dar nu a decis încă dacă va solicita statelor membre să elibereze mai mult.

Trump analizează interzicerea exporturilor de motorină

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că poartă „în fiecare zi” discuții privind interzicerea exporturilor de motorină, în contextul în care Casa Albă se grăbește să țină sub control prețurile la energie, aflate în creștere vertiginoasă.

Vorbind din Biroul Oval, Trump a afirmat că o interdicție a exporturilor ar „avea un impact negativ asupra prețurilor la benzină”, dar ar putea reduce costurile motorinei.

El a spus că războiul dintre Ucraina și Rusia, în care atacurile ambelor părți afectează producția și exporturile de energie, este cauza principală a creșterii prețurilor la motorină și a adăugat: „considerăm că ne aflăm într-o situație foarte bună”.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a afirmat că problemele sunt mai extinse.

„Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deși le restabilim, și am pierdut exporturile de motorină din China. Așadar, sunt multe întreruperi”, a spus Wright.

El a precizat că administrația se așteaptă în curând la anunțuri din partea Europei cu privire la noi livrări de motorină.

Foto: Elxeneize | Dreamstime.com