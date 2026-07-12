Cele mai apropiate plaje de București. Unde plecăm aproape de casă, dacă nu vrem să mergem până la Constanța

Bucureștenii care doresc să evadeze din aglomerația urbană și să se bucure de soare și nisip fin au la dispoziție mai multe plaje amenajate în proximitatea orașului, fiind ideale pentru o excursie rapidă de o zi sau un weekend prelungit.

Pentru cei care doresc o alternativă la drumurile lungi către litoralul românesc, malurile Dunării și ale brațelor sale oferă decoruri naturale deosebite, unde relaxarea este cuvântul de ordine.

Pe lângă plajele de pe malul Dunării, în apropierea Bucureștiului există și câteva special amenajate, care oferă o experiență completă.

Citește, pe B365.ro, unde poți face plajă aproape de București ca să scutești un drum până pe litoral.