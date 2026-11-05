Cele mai mari 500 de companii din Europa Centrală și de Est. Locul ocupat de România

Cele mai mari companii din Europa Centrală și de Est (ECE) au revenit pe creștere în 2025, susținute de consumul gospodăriilor și investițiile publice. Cu toate acestea, vânzările mai mari nu s-au tradus într-o profitabilitate mai bună, deoarece creșterea costurilor cu forța de muncă, cererea externă slabă și intensificarea concurenței internaționale au continuat să exercite presiuni asupra marjelor.

Cea de-a 18-a ediție a clasamentului Coface CEE Top 500 arată că cifra de afaceri cumulată a companiilor incluse în top a crescut cu 2,9%, până la 1,12 trilioane de euro, peste două treimi dintre acestea raportând vânzări mai mari. Profitul net a rămas însă aproape neschimbat, la 34,9 miliarde de euro, ceea ce a dus la scăderea marjei nete de la 3,2% la 3,1%.

Top 500: Creșterea revine, însă profitabilitatea rămâne sub presiune

Redresarea economică a regiunii ECE a continuat în 2025, cu o creștere medie a PIB de 2,4%. Consumul gospodăriilor a rămas principalul motor al economiei, susținut de creșterea salariilor reale și de o piață a muncii tensionată, în timp ce proiectele de infrastructură și energie finanțate din fonduri europene au stimulat investițiile. În același timp, industriile orientate spre export s-au confruntat cu un context mai dificil, pe fondul cererii slabe din Germania și al tensiunilor din comerțul internațional generate de războaiele comerciale.

La nivel agregat, creșterea vânzărilor celor mai mari companii din regiune nu a fost însoțită de o îmbunătățire a câștigurilor. Ritmul de creștere al salariilor a continuat să depășească productivitatea, finanțarea a rămas costisitoare, iar mai multe companii industriale importante au raportat pierderi. Numărul companiilor aflate pe pierdere a crescut de la 65 la 74.

„Provocarea reală este acum transformarea creșterii în profitabilitate sustenabilă. Într-un context al creșterii costurilor cu forța de muncă și al intensificării concurenței, companiile din ECE vor trebui să își îmbunătățească productivitatea, să genereze mai multă valoare adăugată și să urce pe lanțul valoric. Acești factori vor determina din ce în ce mai mult care sunt companiile capabile să transforme un mediu de piață mai favorabil în câștiguri durabile”, a declarat Mateusz Dadej, Economist Regional Coface Europa Centrală și de Est.

Evoluția pe țări: Polonia conduce, România câștigă teren

Polonia rămâne liderul incontestabil al clasamentului, cu 172 de companii, beneficiind de dimensiunea pieței sale interne. Companiile orientate către consumatori au avut performanțe deosebit de bune, în timp ce sectoarele de rafinare, chimie și exploatare a cărbunelui au afectat profitabilitatea. Republica Cehă (73 de companii) a înregistrat o creștere solidă, susținută în principal de industria auto, în timp ce Ungaria (62 de companii) a beneficiat de performanțe puternice în sectoarele electronic și retail, în paralel cu presiunile resimțite de producția de baterii și automobile. România, cu 59 de companii în top, s-a evidențiat între cele patru mari economii ale regiunii, cifra de afaceri cumulată a companiilor românești din clasament crescând cu 6,2%, susținută de sectoarele retail și auto.

Principalii jucători: Stabilitate în vârf, noi motoare de creștere

Primele șapte poziții ale clasamentului au rămas neschimbate. Orlen și-a păstrat primul loc, în timp ce producătorul ceh Škoda Auto s-a menținut pe poziția a doua și a înregistrat cel mai mare profit net din clasament. Jeronimo Martins Polska, operatorul lanțului de magazine Biedronka, și-a păstrat poziția a treia, reflectând reziliența companiilor orientate către consumatori. Mai jos în clasament, avansul puternic al companiilor asociate investițiilor în centre de date, noilor capacități de producție auto și sectorului energetic evidențiază o schimbare mai amplă a surselor de creștere economică din regiune.

Tendințe sectoriale: Modelul de creștere al ECE se transformă

Industria rămâne coloana vertebrală a economiei regiunii, însă sursele de creștere devin din ce în ce mai diversificate. Sectorul auto și transporturi a devenit cel mai bine reprezentat în clasament, cu 94 de companii, deși performanțele au rămas mixte, pe fondul menținerii unei cereri europene slabe și al intensificării concurenței din partea producătorilor chinezi. În același timp, retailul a beneficiat de creșterea consumului gospodăriilor, iar construcțiile s-au extins rapid datorită proiectelor de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană.

De asemenea, industria de apărare se conturează ca un nou pol de creștere. Cele patru mari companii din sector prezente în clasament și-au majorat cifra de afaceri cumulată cu 49%. În contrast, sectoarele de rafinare, chimie și metalurgie au rămas sub presiune din cauza prețurilor mai mici ale materiilor prime, a cererii industriale reduse și a concurenței internaționale mai puternice.

„Europa Centrală și de Est și-a construit forța pe baza sa industrială și pe integrarea strânsă în lanțurile europene de aprovizionare. Acesta rămâne un avantaj important, însă mediul economic se schimbă. Companiile care vor avea succes vor fi cele care vor reuși să combine această forță industrială cu o productivitate mai ridicată, flexibilitate și capacitatea de a răspunde rapid noilor surse de creștere”, a declarat Jarosław Jaworski, CEO Coface Europa Centrală și de Est.

Jaroslaw Jaworski, CEO Coface Europa Centrală și de Est.

Piața muncii: Accent mai mare pe productivitate

Companiile din Top 500 aveau 2,53 milioane de persoane angajate în 2025, cu 1,3% mai mult decât în ediția precedentă a clasamentului. Cu toate acestea, creșterea a fost determinată în principal de schimbările în componența topului. Pe o bază comparabilă, nivelul ocupării forței de muncă a rămas relativ stabil, reflectând o abordare mai prudentă a angajărilor și continuarea investițiilor în automatizare și productivitate.

Perspective: Creștere moderată, incertitudini persistente

Coface estimează o creștere a PIB-ului regiunii ECE de 2,3% în 2026 și 2,6% în 2027, susținută în principal de consum, investiții și creșterea cheltuielilor pentru apărare. Majorarea cheltuielilor publice din Germania ar putea sprijini treptat exportatorii din Europa Centrală și de Est, însă tensiunile din comerțul internațional și concurența tot mai puternică din partea Chinei rămân riscuri importante. Într-un context în care marjele de profit sunt deja reduse, provocarea principală pentru cele mai mari companii din regiune nu este doar să continue să crească, ci să transforme această creștere într-o profitabilitate sustenabilă pe termen lung.