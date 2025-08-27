Cele mai noi nume vehiculate pentru șefia SRI și SIE. Cine este avocatul Gabriel Zbârcea, luat în calcul de Nicușor Dan

La trei luni de când și-a preluat oficial funcția de președinte, Nicușor Dan nu a numit încă șefii serviciilor de informații. Cel mai recent nume luat în calcul pentru SRI este avocatul Gabriel Zbârcea, conform G4Media, iar pentru SIE Marius Lazurca, scrie Euronews.

Gabriel Zbârcea (52), despre care G4Media a scris că este luat în calcul pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), este avocat, managing partner la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. Are o vastă experiență în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova, conform site-ului casei de avocatură.

Aceeași sursă spune că Gabriel Zbârcea „a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”.

G4Media scrie că în urmă cu doi ani, avocatul Gabriel Zbârcea a declarat în podcastul partenerului său Florentin Țuca: „Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

Frima de avocatură a lui Zbârcea a pledat împotriva statului român în cazul procesului legat de Roșia Montană, când a reprezentat firma din Canada care cerea României despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Alte nume vehiculate pentru șefia SRI sunt Florin Vlădică, șeful Oficiului Informații Integrate la Cotroceni, și Mircea Abrudean, președintele Senatului, susținut de PNL, potrivit G4Media.

Florin Vlădică a lucrat în Africa pentru companiile lui Ovidiu Tender și a fost alături de Victor Ponta la ceremonia inaugurării lui Donald Trump. El a fost și șef al Departamentului pentru Armamente cu rang de secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.

Mircea Abrudean, fost secretar general al Guvernului, este președintele Senatului susținut de PNL, iar în perioada 2019-2021 a fost prefect al județului Cluj.

Numele vehiculat pentru conducerea SIE

Euronews scrie că pentru conducerea Serviciului de Informații Externe este vehiculat numele lui Marius Lazurca. În vârstă de 54 de ani, Lazurca este diplomat, din 2021 fiind ambasadorul României în Mexic.

În trecut, pentru șefia SRI sau SIE a mai fost vehiculat și numele lui Dacian Cioloș.

Ce a spus Nicușor Dan despre numirile de la SRI și SIE

În iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. În prezent, SRI nu are director civil, iar SIE este condus de Gabriel Vlase.

Într-o altă conferință de presă, din 30 iulie, Nicușor Dan a spus că are „trei, patru nume” în gând pentru șefia SRI. Tot atunci, el a spus că va numi șefii serviciilor „în următoarele săptămâni”.

Numirile pentru șefia SRI și SIE vor fi făcute cel mai probabil în luna septembrie, la începutul sesiunii parlamentare, pentru că propunerile făcute de președinte trebuie aprobate și de Parlament.

SRI a rămas fără director în 2023, după ce Eduard Hellvig, și-a anunțat demisia din funcție. El a ocupat această funcție timp de opt ani, din 2015. La conducerea SIE se află, din 2018, Gabriel Vlase, fost deputat PSD.