Cele mai noi tehnici de tratament în cancerele feminine, prezentate la București. Medic șef radio-oncolog, Centrul Medical Anadolu: „Cu ajutorul noilor tehnologii, putem trata tumorile în timp real, combinând investigația imagistică cu radiologia”

„La Centrul Medical Anadolu credem că nimeni nu trebuie să lupte singur împotriva bolilor grave sau să aștepte la nesfârșit răspunsuri. De aproape două decenii, suntem o punte de speranță pentru pacienții români, oferind nu doar tratamente avansate, ci și încredere, rapiditate și o abordare personalizata a îngrijirii pacientului”, a declarant doamna Aslı Akyavaş Pamuk, Director Servicii Internaţionale la Centrul Medical Anadolu, în deschidrea conferinţei Women’s Cancer & Wellness Summit 2025, eveniment axat pe cancerele femeilor, desfăşurat recent la Bucureşti. Cinci specialiști de top în Oncologie, Chirurgie, Ginecologie, Radio-oncologie și Chirurgie estetică au fost prezenți la eveniment. Experții au oferit informații despre prevenția și tratamentul cancerului de sân și ginecologic, alături de soluții inovatoare pentru îmbunătățirea calității vieții.

În România, accesul la îngrijiri oncologice ginecologice în timp util poate dura adesea extrem de mult. Pentru multe femei, aceasta înseamnă diagnostic întârziat sau intervenție chirurgicală efectuată fără beneficiul unei coordonări avansate, multidisciplinare.

Fie că este vorba de cancer de col uterin în stadiu incipient, cancer endometrial avansat care necesită intervenții chirurgicale robotizate, cancer de col uterin care necesită histerectomie radicală sau mase ovariene care necesită îndepărtare precisă, Centrul Medical Anadolu efectuează întregul spectru de intervenții chirurgicale.

Cu ani de experiență, acreditări internaționale și sute de intervenții chirurgicale complexe în spatele său, prof. dr. Cem Yalçınkaya este o figură renumită în zona oncologiei din Turcia, focusat pe sănătatea femeilor.

Prof. dr. Cem Yalcinkaya, la evenimentul dedicat sănătații femeilor, care a avut loc la București

„Vă încurajez să ne cereți sfatul înainte de a începe tratamentul împotriva cancerului”

„Există ceva important ce ar trebui să știți înainte de a începe tratamentele oncologice: sunt posibile metode de economisire a fertilității. Înainte de chimioterapie, radioterapie sau intervenție chirurgicală, puteți lua măsuri pentru a vă proteja șansele de a avea copii în viitor. Acest lucru înseamnă nu numai să supraviețuiești, ci și să ai visul de a întemeia o familie după tratament. Vă încurajez să ne cereți sfatul înainte de a începe tratamentul împotriva cancerului. Pentru că fiecare femeie merită șansa de a fi mamă, chiar și atunci când luptă împotriva cancerului.”

Gulnara K., unul dintre coordonatorii de pacienți care lucrează în Departamentul Servicii Internaționale, a experimentat această călătorie direct. După ani de zile în care a ajutat pacienții străini să găsească speranță și vindecare la Centrul Medical Anadolu, ea însăși a fost diagnosticată cu cancer ginecologic la doar 27 de ani. Dr. Cem Yalçınkaya a fost cel care a efectuat intervenția chirurgicală, ajutând-o să învingă cancerul și să se întoarcă la viața și la munca pe care o iubește. Astăzi, Gulnara continuă să îndrume și să sprijine pacienții care, la fel ca ea, caută o a doua șansă. „Obișnuiam să merg alături de pacienți în lupta lor împotriva cancerului. Într-o zi, am devenit unul dintre ei. Datorită Dr. Cem și echipei uimitoare de aici, am găsit puterea de a-l depăși, iar acum am și mai multă putere să-i ajut pe alții să-și găsească drumul înapoi la viață”, a povestit tânăra.

Dr. Cem și Gunlara, una dintre pacientele sale

Viteza contează: diagnostic și tratament în timp util

Un avantaj cheie pentru pacienții români este timpul de așteptare extrem de scurt. În multe cazuri, consultațiile, imagistica de diagnostic și evaluările efectuate de medicii care compun Consiliul de tumori pot fi finalizate în doar câteva zile, cu intervenții chirurgicale programate încă de la 72 de ore după contactul inițial. Acest răspuns rapid este deosebit de critic în oncologie, unde momentul poate avea un impact semnificativ asupra succesului tratamentului.

Coordonatorii medicali români ai centrului asistă pacienții la fiecare pas – în limba lor, cu empatie și compasiune. Ratele de vindecare, în special în cancerele de col uterin și cervical în stadiu incipient, rămân ridicate – ajungând la peste 90% atunci când intervenția chirurgicală este efectuată la momentul optim și de către o echipă de oncologie ginecologică cu experiență.

„Putem trata tumorile în timp real, adaptând tratamentul în funcție de mișcările tumorii”

Prof. dr. Hale Bașak Caglar (foto), medic primar de Radiologie, Şef Secţie Radiologie Oncologică de la Anadolu, prezentă la evenimentul de la București, a subliniat că 70% din bolnavii de cancer au nevoie de cel puţin un tratament cu radiaţii, fie înainte de operație, fie după – pentru a viza acele tumori microscopice. Radiologia oncologică poate fi folosită în cancerele ginecologice și mamare, atît cu scop curativ, cât și paliativ. Este foarte importantă abordarea multidisciplinară în cazul pacientelor care necesită intervenții chirurgicale, astfel ca post operator să poată fi luate cele mai bune decizii de tratamente adjuvante, tratamente ce includ de multe ori și radioterapie.

Potrivit medicului, Centrul Medical Anadolu dispune de întreaga gamă de aparatură radiologică care îi permite să efectueze cele mai noi intervenţii radiologice, precum și o experiență de peste 20 de ani de muncă în echipă.

În radiologie, dozele sunt importante. Cu cât ele sunt mai mari, cu atât tratamentul este mai eficient. Problema este că radiațiile sunt non-selective, adică nu țintesc doar celulele tumorale, a punctat universitarul. Altă dificultate vine din faptul că tumora se mișcă și are o anatomie zilnică diferită.

De anul trecut, Anadolu beneficiază de ajutorul tehnologiei de ultimă generație – MR LINAC – care combină investigația imagistică cu radiologia, permițând ajustarea dozelor chiar în timpul sesiunii de tratament. „Putem modifica doza de radiație pentru a proteja organul aflat în proximitatea tumorii”, a explicat prof. dr. Hale Bașak Caglar. Pentru pacient aceasta înseamnă efecte secundare mai puține și o calitate a vieții mai bună.

Unity MR Linac cu caracteristica CMM este disponibilă doar în 5 unități medicale din lume, iar în Turcia doar la Spitalul Anadolu.

Mai multă speranță datorită tratamentelor de ultimă generație pentru cancerele feminine

„Intrăm într-o nouă eră a speranței datorită tratamentelor de ultimă generație împotriva cancerelor feminine!”, consideră dr. Eda Tanrikulu Șimșek, medic primar și conferențiar în oncologie medicală (foto sus). „Diagnosticul precoce este esențial în lupta împotriva cancerelor care afectează femeile, precum cancerul de sân, de col uterin, de endometru sau de ovar. Cu toate acestea, indiferent de stadiul bolii, există opțiuni eficiente de tratament disponibile pentru paciente.”

În cadrul prezentării „Inovații în tratarea cancerului: o abordare personalizată”, dr. Eda Tanrikulu Șimșek a vorbit în cadrul evenimentului de la București despre cele mai noi soluții terapeutice:„În prezent, folosim o nouă opțiune de tratament. Se numește tratament conjugat anticorp-medicament. Aceste tratamente sunt opțiuni noi. Ele acționează ca un mesager care oferă tratament chimioterapic special și eficient direct celulelor canceroase prin metode specifice.”

Secvențierea de generație următoare este un instrument care aduce o contribuție uriașă la diagnosticul genetic. NGS (next-generation sequencing) este o tehnologie care permite citirea rapidă și detaliată a materialului genetic (ADN/ARN). Prin intermediul NGS, medicii pot analiza simultan sute de gene implicate în apariția sau progresia cancerului.

„Când folosim aceste teste, înțelegem genetica tumorii, ce mutații pot cauza acea tumoră și dacă acea mutație poate fi vizată de un tratament țintit. Acest lucru este foarte important deoarece cancerul fiecărui pacient este unic și fiecare pacient are nevoie de un tratament personalizat”, a explicat dr. Eda Tanrikulu Simsek.

Una dintre beneficiarele serviciilor medicale de la Anadolu, a fost Ana Maria Dumitru. În varsta de 37 ani, femeia a fost diagnosticată cu adenocarcinom rectal. „Am fost diagnosticată în cadrul Centrului Medical Anadolu. Dna dr. Eda a fost printre primii medicii care m-au vazut. Atâta empatie și profesionalism nu am mai întâlnit de mult la un medic. Am fost primiți cu blândețe și mi-a explicat cu răbdare și calm tot parcursul tratamentului, încât am trecut ușor peste teamă. Tratamentele efectuate au avut un succes imens. Doamna dr. Eda a fost implicată atât emoțional, cât și profesional, ceea ce m-a ajutat emorm, și totul a decurs așa cum a spus de la început. Pentru mine, este un înger care dă doar vești bune!”

Chirurgie de precizie, cu ajutorul roboților

Centrul Medical Anadolu este printre puținele spitale din regiune care oferă chirurgie oncologică robotică ginecologică folosind sistemul Da Vinci Xi. Această metodă minim invazivă înseamnă:

– incizii mai mici

– reducerea durerii postoperatorii

– spitalizare mai scurtă

– revenire mai rapidă la viața de zi cu zi

Cel mai important, precizia robotică permite chirurgului să lucreze în siguranță în jurul structurilor vitale cu o precizie milimetrică – esențială în operațiile complexe de cancer.

În plus, spitalul are programe avansate de reconstrucție a podelei pelvine, endometrioză și tratamente care prezervă fertilitatea – proceduri adesea indisponibile în intervențiile standard.

Ce este și ce oferă Anadolu

Anadolu Medical Center (foto sus) este o instituție de sănătate înființată în 2005 în Istanbul, Turcia, de către Fundația Anadolu. Este primul și singurul centru din Europa afiliat la Johns Hopkins Medicine, SUA. Centrul oferă o gamă largă de servicii medicale, de la diagnostic și până la tratament, în specialitățile: Oncologie, Hematologie, Neurochirurgie, Urologie, Chirurgie generală și Ginecologie.

La Andolu, diagnosticul de cancer poate fi pus în 48-72 de ore, iar tratamentul poate începe imediat, fără a se intra pe liste de așteptare. Pentru pacienții internaționali, centrul are coordonatori vorbitori de mai multe limbi, oferă asistență pentru călătorii, vize și cazare, servicii de consultanță și de urmărire 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, precum și servicii gratuite, inclusiv a doua opinie medicală în termen de 48 de ore, transport la aeroport și documente medicale traduse în engleză, în momentul în care pacientul se externează.

În contextul în care peste 15.000 de pacienți români au beneficiat de tratamente medicale de succes la Centrul Medical Anadolu, spital de referință internațional, centrul a decis să opereze o reprezentanță în București la adresa str. Mitropolitul Nifon, nr. 2a, sector 4, oferind pacienților români acces mai ușor la îndrumări medicale, planificare programări și coordonare a îngrijirilor ulterioare — toate în limba maternă. Prin intermediul acestei reprezentanțe, pacienții români pot beneficia de o a doua opinie medicală gratuită în doar 48 de ore. Relații suplimentare se pot obține la: 0733.111.199 / 0799.499.911

„Ne dorim ca fiecare român care are nevoie de îndrumare medicală, de un diagnostic clar și de un plan de tratament eficient, să poată accesa rapid expertiza noastră. Oferim nu doar tehnologii de ultimă generație, ci și un model de îngrijire centrat pe pacient, cu asistență nelimitată în toate etapele de tratament, de la consultație până la recuperare”.

Alina Tănase – Director General, birou București, Anadolu Medical Center

Articol susținut de Anadolu Medical Center