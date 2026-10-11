Cele mai pașnice și mai puțin pașnice țări

Nivelul de pace din lume a scăzut cu 0,7% față de anul trecut. E al 12-lea an la rând de deteriorare . Din cele 163 de țări analizate, 99 au regresat și 62 s-au îmbunătățit, potrivit Global Peace Index 2026.

Principalul motor sunt conflictele armate: acum sunt mai multe conflicte între state active decât oricând după 1945. Numărul țărilor implicate într-un conflict extern a crescut de la 59 în 2008 la 103. În 2025 au murit peste 181.000 de oameni în conflicte. 20 de țări au avut peste 1.000 de morți, cel mai mare număr de la lansarea indicelui. Există 117 milioane de persoane strămutate, adică unul din 67 de oameni de pe planetă.

Clasamentul. Islanda e pe primul loc pentru al 19-lea an consecutiv, urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. La coadă sunt Rusia (ultimul loc), Sudan, RD Congo, Ucraina și Israel. Polonia are cel mai mare salt: a urcat 23 de locuri, pe 22. SUA au coborât pe locul 134, din cauza instabilității politice.

România e pe locul 45, cu un scor ușor mai slab (+0,027) și un loc mai jos decât anul trecut. IEP o încadrează în regiunea „Europa de Est și Asia Centrală”, unde e a patra, după Bulgaria (26), Uzbekistan și Kazahstan. Republica Moldova e pe 55, Ungaria pe 15.

Indicele folosește 23 de indicatori, grupați în trei domenii: siguranța și securitatea societății, conflictele interne și internaționale și gradul de militarizare. Prin urmare, evaluarea include atât siguranța cotidiană, cât și implicarea în conflicte și dimensiunea militară

Restricțiile comerciale s-au triplat, iar instituțiile multilaterale au slăbit.

Războaiele se încheie tot mai rar: doar circa 4% dintre conflicte s-au terminat cu un acord de pace în anii 2010, față de 23% în anii 1970. Raportul are și un capitol despre AI în război.

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