Cele patru barje vor fi scufundate în Dunăre miercuri / Nivelul apei a început să crească

Autorităţile continuă, marţi după-amiază, operaţiunile de încărcare a patru barje care vor fi scufundate în apele Dunării, pentru a dirija o parte din debitul fluviului de pe braţul Bala spre Dunărea Veche şi pentru a reuşi creşterea cotelor apelor. Cele patru barje vor fi scufundate în apele Dunării miercuri, pentru a facilita direcţionarea debitului către Centrala Nucleară de la Cernavodă, arată Administraţia Naţională Apele Române, notează News.ro.

Potrivit instituţiei, „Nivelurile Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare, iar tendința de scădere a nivelurilor în zona Cernavodă a fost stopată”.

Două excavatoare de 35 şi 60 de tone echipate cu picon au fost trimise în zonă, utilajele spărgând mecanizat în zona exploziei, iar materialul este încărcat în barjele care vor fi scufundate.

Marţi dimineaţă, specialiştii de la Apele Române au amintit că prognoza de la Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică o scădere pe zi cu 2-3 cm, ajungând în 9 august la -233 cm (adică în 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm).

„Operaţiunile de intervenţie de la faţa locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe braţul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuşi creşterea nivelurilor Dunării cu până la 10-12 cm”, au arătat ei.

Militarii au realizat, luni, o nouă detonare a stâncii Pârjoaia, pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, pentru a alimenta Centrala Nucleară de la Cernavodă. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că operaţiunea a fost un succes. El a menţionat că, potrivit calculelor iniţiale, „joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită”.

„O zi de funcţionare suplimentară a Centralei de la Cernavodă e de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operaţiuni”, a adăugat el. Specialiştii de la Apele Române afirmau că se estimează că, până miercuri dimineaţă, cele 4 barje vor fi scufundate, pentru a redirija debitul Dunării.

Creşterea nivelului apei a fost salutată şi de către ministrul Apărării Radu Miruţă.

„Veşti bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută. Ţinând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operaţiunea de ieri a adus un câştig net de cel puţin 4 cm, adică alte 2 zile de funcţionare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluţie!”, a scris ministrul pe Facebook.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită în această săptămână, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii şi Unităţii 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producţiei interne.