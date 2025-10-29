Cele patru mari confederații sindicale protestează miercuri în Piața Victoriei: „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea”
Marile confederaţii sindicale organizează, miercuri, un amplu protest în Bucureşti, sindicaliştii urmând a se strânge în faţa Guvernului. Sindicaliştii critică măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă și protejarea locurilor de muncă, transmite News.ro.
”Confederaţia Naţională Sindicală «Cartel ALFA», CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunţă organizarea unei acţiuni de protest în faţa Guvernului României, în data de 29 octombrie 2025, ca urmare a problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă cetatenii din România. Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită”, au transmis confederaţiile sindicale, într-un comunicat de presă.
Sindicaliştii apreciază că este momentul să-şi facă revendicările şi să ceară ”măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale”.
”Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, au mai transmis sindicaliştii.
Protestul va avea loc, miercuri, în faţa Guvernului, între orele 10:00 – 14:00.
Programul protestului și restricţiile de trafic
Potrivit informărilor de la Poliție, în data de 29 octombrie a.c., între orele 07.30-16.00, va fi organizată o adunare publică după următorul program:
- – între orele 07.30-09.30, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei – alveola centrală;
- – între orele 09.30-15.00, desfăşurarea adunării publice în Piaţa Victoriei – alveola centrală;
- – între orele 15.00-16.00, defluirea totală a participanţilor
”În funcţie de numărul participanţilor, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricţionare a traficul rutier în dinamică, iar începând cu ora 08.30, va fi resistematizat traficul rutier în Piaţa Victoriei, prin asigurarea traficului rutier în dublu sens în faţa Guvernului României, între Bd. Aviatorilor şi Calea Victoriei, respectiv Bd. Lascăr Catargiu. Pentru buna desfăşurare a evenimentului va fi restricţionată circulaţia pe Şos. Pavel D. Kiseleff, între str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.
Traversarea participanţilor se va realiza exclusiv sub îndrumarea poliţiştilor rutieri.
Ce solicită confederațiile sindicale
- Creşterea salariului minim şi a pensiilor, astfel încât niciun lucrător şi niciun pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei. ”România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din Uniunea Europeană – 19% dintre salariaţi muncesc, dar rămân în sărăcie. Coşul minim pentru un trai decent 4.322 lei depăşeşte cu peste 50% salariul minim net actual”, arată sindicaliştii.
- Respectarea drepturilor legale şi contractuale ale salariaţilor. Cerem reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, pentru protecţia reală a lucrătorilor.
- O taxare echitabilă. Solicităm corectarea dezechilibrului creat de OUG 79/2017, care a transferat contribuţiile sociale exclusiv pe umerii angajaţilor.
- Oprirea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. ”Austeritatea, daca este necesară, trebuie să se aplice companiilor şi partidelor politice, nu doar populaţiei”, au mai transmis sindicaliştii.
- Protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, nu concedieri. ”Ne opunem reducerilor de personal din administraţie şi tăierilor salariale. Punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive”, transmit sindicaliştii.
- Sănătate şi Asistenţă Socială. Cerem aplicarea legii salarizării / indexarea salariilor cu inflaţia, acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată. Cerem deblocarea posturilor din sănătate şi asistenţă socială şi continuarea investiţiilor prin PNRR şi programele naţionale.
- Educaţia: Solicităm abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor. Solicităm renunţarea la măsurile luate de Guvern referitoare la decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor;
- Apărare, Ordine publică şi Securitate naţională – PREDICTIBILITATE în salarizare, carieră şi pensionare pentru poliţişti, militari şi personal contractual
- Energie accesibilă şi locuri de muncă sigure. Cerem reglementarea pieţei energiei pentru protejarea competitivitatii economiei şi păstrarea locurilor de muncă din industrie.
- Consolidarea sectorului silvic din România şi nu distrugerea lui Stop proiectelor legislative care subminează administrarea pădurilor statului şi interesul naţional.
- Stop vânzării companiilor de stat. Solicităm investiţii şi administrare performantă, nu înstrăinarea patrimoniului public.
- Refacerea infrastructurii feroviare şi înlocuirea trenurilor vechi cu unele noi. Peste 70% din reţeaua feroviară este într-o stare critică.
- Pensii decente şi corecte. Solicităm aplicarea creşterilor şi indexarea pensiilor conform legii. ”Facem apel la solidaritatea tuturor angajaţilor din economie, administraţie, educaţie, sănătate, poliţie, transporturi, energie, agricultură, silvicultură, Administraţia Apelor Române, cultură şi servicii, precum şi la pensionari şi tineri, pentru a susţine drepturile celor care muncesc cinstit”, este mesajul transmis de federaţiile sindicale.