Cele patru mari confederații sindicale protestează miercuri în Piața Victoriei: „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea”

Marile confederaţii sindicale organizează, miercuri, un amplu protest în Bucureşti, sindicaliştii urmând a se strânge în faţa Guvernului. Sindicaliştii critică măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă și protejarea locurilor de muncă, transmite News.ro.

”Confederaţia Naţională Sindicală «Cartel ALFA», CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunţă organizarea unei acţiuni de protest în faţa Guvernului României, în data de 29 octombrie 2025, ca urmare a problemelor sociale şi economice majore cu care se confruntă cetatenii din România. Facem apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită”, au transmis confederaţiile sindicale, într-un comunicat de presă.

Sindicaliştii apreciază că este momentul să-şi facă revendicările şi să ceară ”măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale”.

”Vom ieşi în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, incompetenţa şi lipsa de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, au mai transmis sindicaliştii.

Protestul va avea loc, miercuri, în faţa Guvernului, între orele 10:00 – 14:00.

Programul protestului și restricţiile de trafic

Potrivit informărilor de la Poliție, în data de 29 octombrie a.c., între orele 07.30-16.00, va fi organizată o adunare publică după următorul program:

– între orele 07.30-09.30, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei – alveola centrală;

– între orele 09.30-15.00, desfăşurarea adunării publice în Piaţa Victoriei – alveola centrală;

– între orele 15.00-16.00, defluirea totală a participanţilor

”În funcţie de numărul participanţilor, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricţionare a traficul rutier în dinamică, iar începând cu ora 08.30, va fi resistematizat traficul rutier în Piaţa Victoriei, prin asigurarea traficului rutier în dublu sens în faţa Guvernului României, între Bd. Aviatorilor şi Calea Victoriei, respectiv Bd. Lascăr Catargiu. Pentru buna desfăşurare a evenimentului va fi restricţionată circulaţia pe Şos. Pavel D. Kiseleff, între str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Traversarea participanţilor se va realiza exclusiv sub îndrumarea poliţiştilor rutieri.

Ce solicită confederațiile sindicale