Celebrul studio de jocuri video Electronic Arts a fost cumpărat de Arabia Saudită într-o tranzacție uriașă

Electronic Arts (EA), compania care a creat sau publicat jocuri video precum „The Sims”, „Battlefield” sau seria „FIFA”, a fost achiziționată de fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite și de un grup de investitori pentru suma de 55 de miliarde de dolari, relatează The Guardian.

Compania a anunțat finalizarea tranzacției marți seara, la doar câteva zile după ce Uniunea Europeană și-a dat aprobarea. EA a primit astfel ultimul aviz de reglementare necesar pentru încheierea acordului.

Tranzacția, una dintre cele mai mari din istoria industriei jocurilor video, înseamnă că EA va fi retrasă de pe bursă, punând capăt unei perioade de 36 de ani în care compania a fost listată public.

Compania a fost cumpărată de Fondul Public de Investiții (PIF) al Arabiei Saudite, împreună cu Affinity Partners, o companie de investiții private condusă de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, și firma de investiții private Silver Lake Partners.

„EA a creat povești, personaje și comunități care au devenit parte din viața de zi cu zi a sute de milioane de oameni”, a declarat Kushner. „Suntem încântați să sprijinim compania în timp ce continuă să ajungă la noi categorii de public, să inspire următoarea generație de creatori și să extindă modalitățile prin care oamenii din întreaga lume se conectează prin intermediul jocurilor”, a adăugat el.

Sediul din Redwood City, California, al Electronic Arts, FOTO: Justin Sullivan / Getty images / Profimedia

Arabia Saudită nu e la prima investiție în industria jocurilor video

Familia regală saudită investește de mai mult timp în industria jocurilor video și a sporturilor electronice (esports), alături de investiții în sport, media și divertisment. Mohammed bin Salman, controversatul prinț moștenitor al Arabiei Saudite, este cunoscut pentru pasiunea sa pentru jocurile video.

EA a fost fondată în 1982 de William „Trip” Hawkins, un fost angajat al Apple. Hawkins a început să joace în adolescență, în anii 1960, versiuni analogice ale jocurilor de baseball și fotbal american produse de Strat-O-Matic. EA este condusă din 2013 de Andrew Wilson actualul său director general.

Jocurile EA continuă să aibă o bază fidelă de fani, deși veniturile anuale ale companiei au stagnat în ultimii ani, situându-se între 7,4 și 7,6 miliarde de dolari.

Concurența din partea dezvoltatorilor de jocuri pentru dispozitive mobile precum Epic Games s-a intensificat în ultimii ani, iar unul dintre cei mai mari rivali ai EA, Activision Blizzard, a fost cumpărat de Microsoft pentru aproape 69 de miliarde de dolari în 2023.

În calitate de companie privată, EA nu va mai fi obligată să își raporteze rezultatele financiare în fiecare trimestru, ceea ce o va scuti de o parte din supravegherea publică. Potrivit unor analiști, acest lucru poate reduce presiunea de a îndeplini obiectivele financiare pe termen scurt.

FOTO articol: Sergei Elagin / Dreamstime.com.