Celine Dion a revenit pe scenă după o pauză de șase ani. Artista a izbucnit în lacrimi. „Am promis”

Cântăreața canadiană Celine Dion a revenit sâmbătă pe scenă pentru primul său concert complet din ultimii 6 ani, în urma unei pauze îndelungate luate pentru a-și îngriji sănătatea, relatează The Guardian.

Concertul susținut de Celine Dion a avut loc la Plenitude Arena din Nanterre, la vest de Paris. Au fost aproximativ 30.000 de spectatori. Artista a fost copleșită de emoții în momentul când a urcat pe scenă și a izbucnit în lacrimi.

Adresându-se publicului care a umplut sala până la refuz, Celine Dion, în vârstă de 58 de ani, le-a spus că este „minunat că suntem cu toții împreună”.

Céline Dion cries as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years pic.twitter.com/bLDtqinDK7 — Variety (@Variety) September 12, 2026

„Am făcut o promisiune. Am promis că mă voi întoarce și că voi urca din nou pe scenă. Iată-mă aici, cântând pentru voi și cântând pentru mine. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul și răbdarea voastră. Sunt ceea ce sunt datorită faptului că mă iubiți”, a adăugat ea.

Celine Dion belts out “My Heart Will Go On” as she returns to the stage for her first concert in 6 years pic.twitter.com/VVBMBPhZ40 — Variety (@Variety) September 12, 2026

Boala rară de care suferă Celine Dion

Ultima dată când Celine Dion a susținut un concert complet a fost în 2020, în cadrul turneului său „Courage”, însă nu a putut continua cu etapa nord-americană programată pentru 2022, după ce a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS) în acel an.

SPS este o afecțiune neurologică autoimună rară care provoacă adesea rigiditate musculară și spasme dureroase de intensitate variabilă, cauzate de faptul că organismul atacă, în mod eronat, celulele nervoase sănătoase.

Nu există un tratament cunoscut pentru această boală.

După diagnosticare, Dion s-a retras din lumina reflectoarelor și a mai urcat pe scenă doar de trei ori, pentru scurt timp: în cadrul unui eveniment caritabil virtual pentru cadrele medicale în timpul pandemiei de COVID-19 (2020); la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Paris din 2024, unde a interpretat piesa „Hymne à l’amour” a lui Édith Piaf, și la finalul prezentării de modă a designerului Elie Saab de la Riad, Arabia Saudită, mai târziu în același an.