După o luptă cu o boală rară, Celine Dion revine în fața publicului cu o serie de concerte. „Cel mai frumos cadou”

Cântăreața canadiană Celine Dion a anunțat luni, de ziua ei, că se va întoarce pe scenă în această toamnă cu 10 concerte programate la Paris, pentru lunile septembrie și octombrie, scrie Reuters.

Anunțul mult așteptat a urmat unei campanii publicitare pe străzile Parisului, care a alimentat speculațiile potrivit cărora vedeta canadiană francofonă, cunoscută mai ales pentru baladele sale pline de emoție, își va marca revenirea în capitala Franței.

„Cel mai frumos cadou din viața mea”

„Anul acesta, voi primi cel mai frumos cadou din viața mea. Voi avea șansa să vin să vă văd și să cânt din nou pentru voi la Paris începând din această toamnă, în septembrie”, a declarat Dion, care a împlinit 58 de ani luni, la postul de televiziune francez France 2.

Anunțul a fost promovat simultan printr-un spectacol de lumini pe Turnul Eiffel. Biletele în presale vor fi puse în vânzare pe 7 aprilie, iar vânzarea generală va începe pe 10 aprilie.

Artista a devenit celebră pe plan mondial la sfârșitul anilor 1990 cu piesa „My Heart Will Go On”, de pe coloana sonoră a superproducției „Titanic”.

Celine Dion, una dintre cele mai bine plătite artiste

Ea și-a suspendat cariera în 2022 din motive medicale, declarând la momentul respectiv că a fost diagnosticată cu o afecțiune neurologică rară numită sindromul Stiff-Person, care provoacă spasme musculare severe. Boala a lăsat-o incapabilă să cânte.

Diagnosticul a determinat-o să amâne, apoi să anuleze, turneul „Courage World Tour”.

Una dintre cele mai bine plătite artiste din toate timpurile, datorită vânzărilor de albume și veniturilor din concerte, Dion a susținut două serii de spectacole în Las Vegas, între 2003 și 2007 și între 2011 și 2019. La acea vreme, acestea erau considerate cele mai profitabile spectacole din istorie.

Ea și-a făcut o primă reapariție după doi ani de tăcere în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2024, cu o versiune a piesei „Hymne a l’amour” a lui Edith Piaf.

Interpretarea ei a dus apoi la speculații că s-ar putea întoarce într-o zi pe marile scene din întreaga lume.