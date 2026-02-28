Celulă de criză la Ministerul de Externe după atacurile din Orientul Mijlociu. Apel al MAE pentru românii din Israel

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, anunță că a convocat sâmbătă Celula de Criza MAE pe fondul bombardamentelor din Orientul Mijlociu, declanșate după atacul SUA și Israelului asupra Iranului.

„În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu echipele noastre din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune. Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat Celula de Criza MAE”, a anunțat Oana Țoiu, într-o postare pe contul ei de X.

Personalul diplomatic și consular al României din Tel Aviv, Haifa, Ramallah și Teheran este în siguranță și își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români, a precizat ministra de Externe.

„Având în vedere deteriorarea situației am decis, începând de ieri, retragerea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie. Am reluat recomandarea fermă adresată cetățenilor români de a evita orice călătorie în Statul Israel”, a mai transmis Oana Țoiu.

Astfel, cetățenii români aflați deja în Israel sunt rugați:

să respecte instrucțiunile autorităților locale;

să se adăpostească în spațiile special amenajate în cazul declanșării alarmelor;

să evite deplasările în apropierea zonelor de frontieră cu Liban, Siria și Fâșia Gaza;

să evite zonele aglomerate și demonstrațiile publice.

În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale.

„Cetățenii români aflați în Israel sunt rugați să contacteze Ambasada României la Tel Aviv sau Consulatul General al României la Haifa, să își anunțe prezența și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în situații de urgență. De asemenea, MAE recomandă descărcarea aplicației „Călătoreşte informat” (https://tinyurl.com/47fne5ad), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie”, a precizat Oana Țoiu.