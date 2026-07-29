Fără precedent. Centrala de la Cernavodă, oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării

Compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a anunțat miercuri că și Unitatea 2 a centralei va fi oprită controlat, la o zi după ce primul reactor a fost oprit din același motiv. Este pentru prima dată când ambele reactoare sunt oprite simultan din cauza debitului scăzut al Dunării.

Potrivit Nuclearelectrica, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită și deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN) fie în această seară, fie mâine dimineață. Ministerul Energiei a spus că oprirea se va face mâine, începând cu ora 10:00.

„Similar opririi Unitătii 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA)”, a declarat compania cu capital majoritar de stat, citată de News.ro.

Nuclearelectrica a explicat că astfel de măsuri sunt unele preventive, cu scopul de a proteja securitatea nucleară și fiabilitatea instalațiilor.

„Unitatea 1 a CNE Cernavodă este, în prezent, oprită în stare sigură (…) SN Nuclearelectrica SA monitorizează în mod continuu evoluția nivelului fluviului Dunărea si colaborează cu instituțiile abilitate în vederea identificării momentului propice pentru reconectarea CNE Cernavodă la SEN, cu respectarea normelor de securitate nucleară și a procedurilor interne aplicabile în astfel de situații”, a mai declarat compania.

Precizările Ministerului Energiei

Instituția a dat asigură că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată.

„Având în vedere evoluţia nefavorabilă a condiţiilor hidrologice de pe Dunăre, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat mâine, 30 iulie, începând cu ora 10:00. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici şi a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral”, a declarat Ministerul Energiei.

În condiții normale, CNE Cernavodă produce în medie circa 20% din totalul energiei electrice consumate în România, potrivit Libertatea.

Debitul Dunării, de trei ori mai mic decât media multianuală a lunii

Administrația Națională Apele Române anunța, marți, că debitul Dunării este la un nivel de trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie.

„Dunărea se situează astăzi la un debit de 1650 mc/s și va ajunge la începutul lui august în jurul valorii de 1600 mc/s, conform prognozei de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, fiind de trei ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie (4750 mc/s). Debitul Dunării este similar cu situația din 2005 când Dunărea atingea debitul de 1650 mc/s”, declara instituția în comunicatul de marți.

Conform prognozei INHGA, în 4 august, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1.500 mc/s. Cel mai mic nivel datează din 1985, când fluviul avea 1.400 mc/s la intrarea în România.

„În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, se mențin restricțiile la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații sau furnizarea apei într-un anumit interval orar”, mai menționa Administrația Națională Apele Române.

Instituția atrăgea atenția că „fenomenul de secetă accentuată se menține în zone vulnerabile din regiunile Crișanei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Moldovei”, unde „mai multe sectoare de râuri prezintă fenomene de secare, precum și debite sub cel minim necesar asigurării resursei de apă pentru folosințele de irigații”.

„Nu sunt impuse restricții în ceea ce privește alimentarea cu apă a populației, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, volumul de apă fiind suficient pentru asigurarea fără restricții a alimentării cu apă în sistem centralizat”, a conchis Administrația Națională Apele Române în comunicatul de marți.