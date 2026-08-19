Centrala nucleară de la Paks a evitat oprirea. Cum a reușit Ungaria să crească nivelul apei din Dunăre

Centrala nucleară de la Paks, din Ungaria, a evitat oprirea completă, întrucât se preconizează că nivelul apei din Dunăre, principala ei sursă de răcire, va rămâne suficient de ridicat în apropierea centralei datorită lucrărilor de inginerie efectuate pe fluviu, a anunțat miercuri premierul Peter Magyar, potrivit Reuters.

Centrala ar putea începe repornirea celor șase turbine oprite duminică și ar putea funcționa la capacitate maximă până joi sau vineri săptămâna viitoare, a adăugat Magyar.

Situl de la Paks, care produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei, a funcționat la doar 25% din capacitate, cu doar două dintre cele opt turbine operaționale, pe fondul unei secete istorice și al unor niveluri record de scăzute ale apei Dunării.

România vecină a oprit săptămâna trecută ultimul său reactor funcțional, pe fondul secetei din această vară, care a provocat haos în producția europeană de energie electrică, în transportul maritim și în sistemele de sănătate publică, notează Reuters. Seceta a ridicat, de asemenea, întrebări atât în Ungaria, cât și în România, cu privire la modul în care energia nucleară poate fi adaptată la un climat din ce în ce mai extrem.

„Acum putem afirma cu certitudine că nu va fi necesar să oprim niciuna dintre cele două turbine care funcționează în prezent, deoarece vom reuși să ne menținem peste nivelul la care ar fi trebuit să fie oprite”, a spus prim-ministrul Peter Magyar, într-o înregistrare video publicată pe Facebook.

El a mai spus că lucrările de inginerie efectuate în apropierea centralei au reușit deja să ridice nivelul apei cu 10-15 centimetri.

„Ca urmare a acestui fapt, cele șase turbine oprite pot începe să fie repuse în funcțiune treptat cel târziu duminică la miezul nopții”, a precizat Magyar, adăugând că experții se așteaptă ca centrala să funcționeze la capacitate maximă până joi sau vineri săptămâna viitoare.

Săptămâna trecută, Ungaria a început construirea unui prag de fund de râu, o structură transversală asemănătoare unui baraj amplasată pe fundul fluviului, pentru a regla debitul de apă, ceea ce urma să ridice nivelul apei cu până la un metru. Cu toate acestea, se estimează că finalizarea proiectului va dura câteva săptămâni.

Ca soluție pe termen scurt, guvernul a scufundat două barje în apropierea orașului Paks pentru a ridica nivelul apei suficient încât cele două turbine ale centralei să poată continua să funcționeze în timp ce se construia pragul de fund de râu.