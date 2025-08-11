Centrală nucleară, paralizată de infiltrarea unui „roi masiv și imprevizibil” de meduze

Centrala nucleară Gravelines din Gravelines, nordul Franței, pe 29 iulie 2025. Patru unități ale centralei nucleare Gravelines au fost închise pe 11 august 2025 din cauza „prezenței masive și imprevizibile a meduzelor” în stațiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunțat EDF. FOTO: Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Patru reactoare ale centralei nucleare Gravelines din Franța au fost închise duminică seară din cauza unui roi de meduze care au ajuns în sistemele de răcire, a anunțat luni operatorul EDF, prezența meduzelor fiind cauzată cel mai probabil de creșterea temperaturii apei ca urmare a încălzirii globale, scriu Reuters și The Guardian.

Această centrală din nordul Franței este una dintre cele mai mari din țară și este răcită dintr-un canal conectat la Marea Nordului. Cele șase unități ale sale produc fiecare 900 de megawați de energie, adică 5,4 gigawați în total.

Reactoarele 2, 3 și 4 s-au oprit automat când tamburii de filtrare ai stațiilor de pompare a apei utilizare pentru răcirea reactoarelor s-au umplut cu un „roi masiv și imprevizibil” de meduze, iar reactorul 6 s-a oprit la scurt timp după aceea, a precizat EDF.

Întreaga centrală nucleară, situată pe coasta franceză între Calais și Dunkirk, și-a oprit temporar producția, deoarece celelalte două unități sunt oprite pentru mentenanță planificată, au arătat datele EDF.

Mai multe specii de meduze sunt native în Marea Nordului și sunt adesea văzute în jurul țărmului în timpul verii, când apele sunt calde.

Incidentul nu a afectat siguranța facilităților nucleare, a personalului sau a mediului, a mai transmis EDF.