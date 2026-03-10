Centrul Medical Anadolu intră în top 250 de spitale, cele mai bune din lume, într-un clasament Newsweek

Evaluat alături de peste 2.500 de spitale din 32 de țări, Centrul Medical Anadolu și-a asigurat un loc pe lista Newsweek a celor mai bune spitale din lume în 2026 – o reflectare a două decenii de excelență clinică și îngrijire acreditată la nivel internațional.



Centrul Medical Anadolu (AMC) a fost numit printre cele mai bune spitale din lume în 2026 de Newsweek – plasându-se în Top 250 global din peste 2.500 de spitale evaluate în 32 de țări. Clasamentul, realizat anual de Newsweek în parteneriat cu firma de cercetare Statista, se bazează pe recomandări de la peste 85.000 de profesioniști din domeniul sănătății din întreaga lume, pe indicatori de calitate a spitalelor, date privind experiența pacienților și un sondaj privind măsurile rezultatelor raportate de pacienți (PROMs). Dintre miile de instituții evaluate, doar 250 primesc un loc pe lista mondială.

Ajuns la a opta ediție, clasamentul a devenit unul dintre cele mai bine consultate repere din domeniul asistenței medicale internaționale. Pentru pacienții care se confruntă cu decizii medicale complexe peste granițe, un loc pe această listă are o greutate reală – semnalează faptul că o instituție îndeplinește standarde recunoscute atât de profesioniștii din domeniul medical, cât și de cercetătorii independenți din întreaga lume.

Unde standardele globale se întâlnesc cu îngrijirea centrată pe pacient

Fondat în 2005 ca o divizie de asistență medicală a Grupului Anadolu, Centrul Medical Anadolu a fost înființat cu o misiune internațională: de a oferi îngrijire medicală de clasă mondială pacienților din întreaga lume. Situat pe un campus de 42 de acri în Istanbul, la doar 15 minute de Aeroportul Sabiha Gökçen, spitalul oferă acces convenabil pentru pacienții interni și internaționali.

AMC dispune de 201 paturi pentru spitalizare continuă, 37 paturi de terapie intensivă, 8 săli de operație și un centru oncologic dedicat, acoperind peste 20 de specialități medicale. Din totalul de 1.300 de angajați ai spitalului, 180 de specialiști sunt dedicați exclusiv serviciilor pentru pacienții internaționali — aceștia coordonează îngrijirea medicală în 18 limbi pentru pacienți proveniți din peste 65 de țări. Astfel, AMC găzduiește cea mai mare echipă de servicii pentru pacienți internaționali din Turcia și din Europa.

Excelență clinică și acreditare globală

Recunoașterea Newsweek reflectă o fundație clinică și instituțională construită de-a lungul a două decenii. Mai multe distincții diferențiază AMC în peisajul internațional:

Afilierea la Johns Hopkins Medicine — prima și singura filială din Europa, asigurând o aliniere continuă cu cele mai bune practici recunoscute la nivel internațional în domeniul îngrijirii clinice și al siguranței pacienților.

Acreditarea JCI (Joint Commission International) — referința recunoscută la nivel global pentru standardele de calitate a spitalelor și de siguranță a pacienților.

Acreditările OECI (Organizația Institutelor Europene de Cancer), ESMO (Societatea Europeană de Oncologie Medicală) Centrul Desemnat, Planetree (Person-Centered Care) Gold și IASIOS (Sistemul Internațional de Acreditare pentru Servicii de Oncologie Intervențională) — distincții verificate independent care plasează AMC printre un grup select de lideri în îngrijirea cancerului și experiența pacientului la nivel mondial.

Lider în oncologia radioterapeutică: primul spital din regiunea sa care a introdus CyberKnife (2005) și printre primele cinci din lume care au implementat tehnologia MR Linac.

Chirurgie robotică Da Vinci XI în urologie, chirurgie toracică, generală, ginecologică și cardiovasculară.

Un parteneriat exclusiv cu Clinica Mayo pentru terapie radionuclidică avansată (Lu-177 și Ac-225).

Un Centru Oncologic Cuprinzător care oferă diagnostic în 48-72 de ore, comisii tumorale multidisciplinare săptămânale și îngrijire completă de susținere.

Un palmares care vorbește de la sine

De-a lungul a douăzeci de ani, Centrul Medical Anadolu a construit ceva ce clasamentele pot măsura, dar nu pot surprinde pe deplin: o experiență consistentă de îngrijire pentru pacienții care călătoresc departe de casă pentru a o primi. Mii de pacienți proveniți din peste 65 de țări au făcut din AMC destinația lor pentru diagnostice și tratamente – adesea pentru afecțiuni complexe sau rare în care opțiunile locale erau limitate.

Articol susținut de Anadolu Medical Center